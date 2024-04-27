В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду

Фото с сайта tripsecrets.ru
Заявку на изменение тарифа, как отметил гендиректор ТОО «МАЭК» Кайрат Рахимов, комбинат подал в связи с увеличением цен на газ, химические реагенты, расходные материалы и ГСМ.
Более 50%, как заявил гендиректор предприятия, это затраты на производство самой воды. Фонд оплаты труда составляет 17%. Сырье и материалы - 12%. А 13% - это прочее (вопрос техники безопасности и охраны труда, коммунальные услуги, услуги связи и сторонних организаций.
Вопрос роста тарифа неизбежен, утверждает гендиректор ТОО «МАЭК», и согласно Закона РК «О естественных монополиях» предприятие подало заявку на изменение тарифа.
Без учета затрат на ремонт и НДС ТОО «МАЭК» запросил следующие тарифы:
Для населения существующий тариф составляет 134,82 тенге. Предлагаемый же составит 202,23 тенге.
Для прочих потребителей предприятие планирует увеличить тариф с 261,52 тенге до 500,71 тенге.
Для бюджетных организаций поднять с 259,84 тенге до 597,50 тенге.
С учетом же затрат на ремонт, а это два миллиарда тенге, предприятие запросило и вовсе: для населения - 368,97 тенге, для прочих потребителей - 715,73 тенге и для бюджетных организаций - 711,12 тенге.
Поднятие тарифа, говорит Кайрат Рахимов, покроет себестоимость производства с учётом цен прошлого года.
Присутствующие представители коммунальной сферы выразили недовольство тем, что большинство горожан проводят питьевую воду в ванную комнату, санузлы, тем самым используя ее нерационально, что несет большие потери.
Также собравшиеся возмутились поднятием цен на газ, несмотря на то, что голубое топливо производится в Казахстане, а не транспортируется из Израиля и Японии. Также затронута проблема того, что цифра (80% изношенности) остается каждый год неизменна и дебиторская задолженность остается на одном уровне.
Президент ОО «Мангистауское общество защиты прав потребителей» Никар Рафикова считает, что у нас растут только состояния олигархов, а население при этом нищает.
Гендиректор предприятия объяснил, что ежедневно ТОО «МАЭК» работает с неплательщиками, а их число растет, поэтому дебиторская задолженность в данном случае фиксированная.
Напомним, на публичные слушания в Актау первый замакима принес 100 ведер для воды.
- При утверждении тарифов на 2019-2024 годы не предполагался рост цен на топливо. Утвержденные тарифы не покрывают убытки предприятия по питьевой воде, - говорит Кайрат Рахимов.
Более 50%, как заявил гендиректор предприятия, это затраты на производство самой воды. Фонд оплаты труда составляет 17%. Сырье и материалы - 12%. А 13% - это прочее (вопрос техники безопасности и охраны труда, коммунальные услуги, услуги связи и сторонних организаций.
- С 2020 года мы имеем доходность, которую получаем в рамках утвержденного тарифа. Фактические затраты же значительно превышают ту доходность. За последние четыре года общий убыток превысил 5,6 миллиарда тенге. Если говорить по анализу самой тарифной сметы, то львиную долю составляют энергоресурсы, то есть газ, который идет на приготовление дистиллята. Это и фонд оплаты труда. Кроме того, значительный рост материальных затрат, в первую очередь, идёт на реагенты и прочие работы. Отклонение превышает 2,7 миллиарда тенге. Почти 800 миллионов тенге - это постоянная дебиторская задолженность, - объяснил Кайрат Рахимов.
Вопрос роста тарифа неизбежен, утверждает гендиректор ТОО «МАЭК», и согласно Закона РК «О естественных монополиях» предприятие подало заявку на изменение тарифа.
Без учета затрат на ремонт и НДС ТОО «МАЭК» запросил следующие тарифы:
Для населения существующий тариф составляет 134,82 тенге. Предлагаемый же составит 202,23 тенге.
Для прочих потребителей предприятие планирует увеличить тариф с 261,52 тенге до 500,71 тенге.
Для бюджетных организаций поднять с 259,84 тенге до 597,50 тенге.
С учетом же затрат на ремонт, а это два миллиарда тенге, предприятие запросило и вовсе: для населения - 368,97 тенге, для прочих потребителей - 715,73 тенге и для бюджетных организаций - 711,12 тенге.
Поднятие тарифа, говорит Кайрат Рахимов, покроет себестоимость производства с учётом цен прошлого года.
Присутствующие представители коммунальной сферы выразили недовольство тем, что большинство горожан проводят питьевую воду в ванную комнату, санузлы, тем самым используя ее нерационально, что несет большие потери.
Также собравшиеся возмутились поднятием цен на газ, несмотря на то, что голубое топливо производится в Казахстане, а не транспортируется из Израиля и Японии. Также затронута проблема того, что цифра (80% изношенности) остается каждый год неизменна и дебиторская задолженность остается на одном уровне.
Президент ОО «Мангистауское общество защиты прав потребителей» Никар Рафикова считает, что у нас растут только состояния олигархов, а население при этом нищает.
- Наверное должен быть предел. Невозможно постоянно увеличивать цену на газ. Мы живем в богатой стране. Тариф не должны поднимать на 50 %, - заявила Никар Рафикова.
Гендиректор предприятия объяснил, что ежедневно ТОО «МАЭК» работает с неплательщиками, а их число растет, поэтому дебиторская задолженность в данном случае фиксированная.
- По Закону мы имеем право отключать неплательщика от услуг водоснабжения, но наша политика этого не делать, так как у людей бывают разные жизненные ситуации. У кого нет возможности оплачивать услуги, а это социально-уязвимые слои населения, могут обратиться в акимат и получать компенсацию, - отметил Кайрат Рахимов.
Напомним, на публичные слушания в Актау первый замакима принес 100 ведер для воды.