В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду

- При утверждении тарифов на 2019-2024 годы не предполагался рост цен на топливо. Утвержденные тарифы не покрывают убытки предприятия по питьевой воде, - говорит Кайрат Рахимов.

- С 2020 года мы имеем доходность, которую получаем в рамках утвержденного тарифа. Фактические затраты же значительно превышают ту доходность. За последние четыре года общий убыток превысил 5,6 миллиарда тенге. Если говорить по анализу самой тарифной сметы, то львиную долю составляют энергоресурсы, то есть газ, который идет на приготовление дистиллята. Это и фонд оплаты труда. Кроме того, значительный рост материальных затрат, в первую очередь, идёт на реагенты и прочие работы. Отклонение превышает 2,7 миллиарда тенге. Почти 800 миллионов тенге - это постоянная дебиторская задолженность, - объяснил Кайрат Рахимов.

- Наверное должен быть предел. Невозможно постоянно увеличивать цену на газ. Мы живем в богатой стране. Тариф не должны поднимать на 50 %, - заявила Никар Рафикова.

- По Закону мы имеем право отключать неплательщика от услуг водоснабжения, но наша политика этого не делать, так как у людей бывают разные жизненные ситуации. У кого нет возможности оплачивать услуги, а это социально-уязвимые слои населения, могут обратиться в акимат и получать компенсацию, - отметил Кайрат Рахимов.