Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.35 KZT
  • €1 = 475.54 KZT
  • 1 RUB = 4.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 2191

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду

Причины повышения тарифов на питьевую воду обсудили на общественных слушаниях.

Фото с сайта tripsecrets.ru
Заявку на изменение тарифа, как отметил гендиректор ТОО «МАЭК» Кайрат Рахимов, комбинат подал в связи с увеличением цен на газ, химические реагенты, расходные материалы и ГСМ.

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


- При утверждении тарифов на 2019-2024 годы не предполагался рост цен на топливо. Утвержденные тарифы не покрывают убытки предприятия по питьевой воде, - говорит Кайрат Рахимов.


В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


Более 50%, как заявил гендиректор предприятия, это затраты на производство самой воды. Фонд оплаты труда составляет 17%. Сырье и материалы - 12%. А 13% - это прочее (вопрос техники безопасности и охраны труда, коммунальные услуги, услуги связи и сторонних организаций.

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


- С 2020 года мы имеем доходность, которую получаем в рамках утвержденного тарифа. Фактические затраты же значительно превышают ту доходность. За последние четыре года общий убыток превысил 5,6 миллиарда тенге. Если говорить по анализу самой тарифной сметы, то львиную долю составляют энергоресурсы, то есть газ, который идет на приготовление дистиллята. Это и фонд оплаты труда. Кроме того, значительный рост материальных затрат, в первую очередь, идёт на реагенты и прочие работы. Отклонение превышает 2,7 миллиарда тенге. Почти 800 миллионов тенге - это постоянная дебиторская задолженность, - объяснил Кайрат Рахимов.


В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


Вопрос роста тарифа неизбежен, утверждает гендиректор ТОО «МАЭК», и согласно Закона РК «О естественных монополиях» предприятие подало заявку на изменение тарифа.

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


Без учета затрат на ремонт и НДС ТОО «МАЭК» запросил следующие тарифы:

Для населения существующий тариф составляет 134,82 тенге. Предлагаемый же составит 202,23 тенге.

Для прочих потребителей предприятие планирует увеличить тариф с 261,52 тенге до 500,71 тенге.

Для бюджетных организаций поднять с 259,84 тенге до 597,50 тенге.

С учетом же затрат на ремонт, а это два миллиарда тенге, предприятие запросило и вовсе: для населения - 368,97 тенге, для прочих потребителей - 715,73 тенге и для бюджетных организаций - 711,12 тенге.

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


Поднятие тарифа, говорит Кайрат Рахимов, покроет себестоимость производства с учётом цен прошлого года.

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


Присутствующие представители коммунальной сферы выразили недовольство тем, что большинство горожан проводят питьевую воду в ванную комнату, санузлы, тем самым используя ее нерационально, что несет большие потери.

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


Также собравшиеся возмутились поднятием цен на газ, несмотря на то, что голубое топливо производится в Казахстане, а не транспортируется из Израиля и Японии. Также затронута проблема того, что цифра (80% изношенности) остается каждый год неизменна и дебиторская задолженность остается на одном уровне.

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


Президент ОО «Мангистауское общество защиты прав потребителей» Никар Рафикова считает, что у нас растут только состояния олигархов, а население при этом нищает.

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


- Наверное должен быть предел. Невозможно постоянно увеличивать цену на газ. Мы живем в богатой стране. Тариф не должны поднимать на 50 %, - заявила Никар Рафикова.


В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


Гендиректор предприятия объяснил, что ежедневно ТОО «МАЭК» работает с неплательщиками, а их число растет, поэтому дебиторская задолженность в данном случае фиксированная.

В связи с чем и на сколько «МАЭК» хочет повысить тариф на питьевую воду


- По Закону мы имеем право отключать неплательщика от услуг водоснабжения, но наша политика этого не делать, так как у людей бывают разные жизненные ситуации. У кого нет возможности оплачивать услуги, а это социально-уязвимые слои населения, могут обратиться в акимат и получать компенсацию, - отметил Кайрат Рахимов.


Напомним, на публичные слушания в Актау первый замакима принес 100 ведер для воды.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • бася
 синдбад (Посетители) Сегодня, 22:40
Сколько бы не поднимали цену- воды на всех не хватает.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • БО
  • ЛШП
  • синдбад
  • ЁмоЁ
  • Шевченко 81
  • Белое ☀️
  • Yevgeniy 24
  • 444
  • бася
  • RosarioAgro
 glu-info (Посетители) Сегодня, 18:32
Присутствующие представители коммунальной сферы выразили недовольство тем, что большинство горожан проводят питьевую воду в ванную комнату, санузлы, тем самым используя ее нерационально
Интересно было бы посетить жилье этих представителей. Посмотреть, какая вода используется у них. Насколько у меня есть информация ,в новостройки, особенно "элитные" техническую воду не заводят.И эти проекты согласованы теми самыми недовольными представителями. Как всегда,у нас все равны, но некоторые ровнее.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика