На 73 тысячи тенге оштрафовали мангистаусца за фейк о ЧС в Атырауской области

- Установлено, что А. со своего мобильного телефона через сервис WhatsApp распространял ложную, неточную информацию по факту возникновения чрезвычайной ситуации в Атырауской области. Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям Актау А. признан виновным по части 3 статьи 456-2 КоАП РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге – прим. авт.), - сообщили в суде.

По данным суда, на нарушителя завели административное дело по части 3 статьи 456-2 (Размещение, распространение ложной информации) КоАП РК.Постановление вступило в законную силу.Ранее в Сети распространились данные о том, что наш регион больше не будет принимать эвакуированных из-за паводков из Атырауской области людей. В Мангистауском областном акимате назвали информацию недостоверной.