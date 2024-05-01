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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 11:40

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На 73 тысячи тенге оштрафовали мангистаусца за фейк о ЧС в Атырауской области

Ложную информацию житель региона распространял через мессенджер WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото: Pixabay
По данным суда, на нарушителя завели административное дело по части 3 статьи 456-2 (Размещение, распространение ложной информации) КоАП РК.

- Установлено, что А. со своего мобильного телефона через сервис WhatsApp распространял ложную, неточную информацию по факту возникновения чрезвычайной ситуации в Атырауской области. Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям Актау А. признан виновным по части 3 статьи 456-2 КоАП РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге – прим. авт.), - сообщили в суде.


Постановление вступило в законную силу.

Ранее в Сети распространились данные о том, что наш регион больше не будет принимать эвакуированных из-за паводков из Атырауской области людей. В Мангистауском областном акимате назвали информацию недостоверной.



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