Фейк о пострадавших от паводков распространяется среди жителей Мангистау

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В социальных сетях распространилась информация о том, что Мангистауская область больше не будет принимать пострадавших от паводков жителей Атырауской области. Новость встревожила актаусцев, чьи родственники оказались в зоне бедствия.
В Мангистауском областном акимате назвали информацию недостоверной – регион по-прежнему принимает пострадавших.
Напомним, на вокзале в Атырау в ожидании отправления в нашу область образовалось скопление людей.
По данным властей, в Мангистау эвакуировали больше 20 тысяч человек из Атырауской области.
В Мангистауском областном акимате назвали информацию недостоверной – регион по-прежнему принимает пострадавших.
Напомним, на вокзале в Атырау в ожидании отправления в нашу область образовалось скопление людей.
По данным властей, в Мангистау эвакуировали больше 20 тысяч человек из Атырауской области.
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