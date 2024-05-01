Какой штраф грозит жителям Мангистау за купание в запрещенных местах

- В 2023 году составлено 167 административных протоколов по нарушениям правил общего водопользования. По всем опасным зонам продолжается разъяснительная работа с населением на местных радио, телеканалах. Просим жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на воде, - сказал Бакытжан Берикбаев.

- На сегодняшний день в опасных для купания зонах водоемов устанавливаются информационные стенды, баннеры, а также знаки безопасности, запрещающие купание в этом месте. Уважаемые жители и гости Мангистауской области, напоминаем о требованиях правил безопасности при купании, соблюдение которых позволит избежать несчастных случаев на воде, - сказал Бектас Муратов.