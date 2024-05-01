Какой штраф грозит жителям Мангистау за купание в запрещенных местах

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По словам Бакытжана Берикбаева, в случае купания в запрещенных местах может быть вынесено предупреждение в соответствии с частью 1 статьи 364 (Нарушение правил общего водопользования) КоАП РК. Если нарушение повторится, будет наложен штраф в размере 2 МРП или 7 384 тенге.
В настоящее время в области определены 10 запрещенных и 41 разрешенное место для купания, сообщил старший офицер управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бектас Муратов.
По его словам, в Актау запрещенными для купания являются три места, в Тупкараганском районе - четыре, в Каракиянском - два, в Мунайлинском - одно место.
В Актау это: прибрежная зона от гостиницы «Каспиан Ривьера», расположенной в 4А микрорайоне в сторону спуска от памятника Т.Г. Шевченко в 5 микрорайоне, водоканал "Шора", прибрежная зона водного канала ТОО «МАЭК».
По Тупкараганскому району: прибрежная зона, расположенная в 43 километрах автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко, 43 км трассы Актау - Форт-Шевченко, 64 км - «Голубая бухта», 86 км - «Саура» и «Тамшалы» (в 20 км от города Форт-Шевченко).
По территории Каракиянского района: прибрежные зоны от местности Жыланды к направлению Кендерли и от местности Токмак к направлению Кендерли.
По Мунайлинскому району: зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в 7 километрах к северо-востоку от сельского округа Батыр.
Ранее спасатели предоставили список запрещенных мест для купания вдоль побережья Каспия, чем вызвали недовольство у жителей Актау.
Жители Актау возмутились списком запрещенных мест для купания. Мнение горожан в видеорепортаже lada.kz.
- В 2023 году составлено 167 административных протоколов по нарушениям правил общего водопользования. По всем опасным зонам продолжается разъяснительная работа с населением на местных радио, телеканалах. Просим жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на воде, - сказал Бакытжан Берикбаев.
В настоящее время в области определены 10 запрещенных и 41 разрешенное место для купания, сообщил старший офицер управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бектас Муратов.
По его словам, в Актау запрещенными для купания являются три места, в Тупкараганском районе - четыре, в Каракиянском - два, в Мунайлинском - одно место.
В Актау это: прибрежная зона от гостиницы «Каспиан Ривьера», расположенной в 4А микрорайоне в сторону спуска от памятника Т.Г. Шевченко в 5 микрорайоне, водоканал "Шора", прибрежная зона водного канала ТОО «МАЭК».
По Тупкараганскому району: прибрежная зона, расположенная в 43 километрах автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко, 43 км трассы Актау - Форт-Шевченко, 64 км - «Голубая бухта», 86 км - «Саура» и «Тамшалы» (в 20 км от города Форт-Шевченко).
По территории Каракиянского района: прибрежные зоны от местности Жыланды к направлению Кендерли и от местности Токмак к направлению Кендерли.
По Мунайлинскому району: зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в 7 километрах к северо-востоку от сельского округа Батыр.
- На сегодняшний день в опасных для купания зонах водоемов устанавливаются информационные стенды, баннеры, а также знаки безопасности, запрещающие купание в этом месте. Уважаемые жители и гости Мангистауской области, напоминаем о требованиях правил безопасности при купании, соблюдение которых позволит избежать несчастных случаев на воде, - сказал Бектас Муратов.
Ранее спасатели предоставили список запрещенных мест для купания вдоль побережья Каспия, чем вызвали недовольство у жителей Актау.
Жители Актау возмутились списком запрещенных мест для купания. Мнение горожан в видеорепортаже lada.kz.
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