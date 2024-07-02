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02.07.2024, 16:34

«Жириновский» повезет туристов в круиз по Каспию в 2025 году

Общество 0 0 Алия Шарипова

Сроки ввода в эксплуатацию круизного лайнера «Владимир Жириновский» снова сдвинулись. Теперь его планируют запустить по Каспийскому морю в 2025 году. Об этом сообщили в министерстве туризма и спорта Казахстана, передает Kazinform.

Фото: пресс-служба ОСК
Фото: пресс-служба ОСК

Круизный лайнер по Каспийскому морю будет запущен в феврале-марте 2025 года.

Ввод в эксплуатацию российского круизного лайнера «Владимир Жириновский» (переименован в начале 2024 года. Ранее назывался «Петр Великий») окажет положительное влияние на развитие туристического потенциала региона. По информации министерства культуры и туризма Астраханской области, лайнер, строящийся на Астраханском судостроительном заводе «Лотос», планируется полностью сдать и ввести в эксплуатацию к концу 2024 года (ноябрь–декабрь). Лайнер соответствует концепции «Пятизвездочный отель на воде». Ожидается, что акт ввода в эксплуатацию он получит в начале 2025 года, - отметили в ведомстве, отвечая на официальный запрос корреспондента агентства.

По данным минтуризма, в феврале-марте 2025 года лайнер начнет полноценно курсировать на Каспии.

Предполагаемые порты захода лайнера: порт Астрахань (Россия), порт Актау (Казахстан), порт Туркменбаши (Туркменистан), порт Амирабад, порт Ноушехр, порт Энзели (Исламская Республика Иран), порт Баку (Азербайджанская Республика), Махачкала (Россия). В целом в рамках использования лайнера на сети АО «Актауский морской торговый порт» ведется соответствующая подготовка. Лайнер окажет положительное влияние на увеличение потока туристов в нашу страну и дальнейшее развитие местных компаний, оказывающих услуги в сфере туризма, - считают в ведомстве.

Напомним, старт строительству круизного лайнера дали еще в 2016 году. Длина «Жириновского» – 141 метр, ширина – 16,5 метра, вместимость – более 300 пассажиров. Скорость судов подобного типа – 25 километров в час. Автономность по запасам топлива – 15 суток, провизии – 10 суток. Его стоимость оценили до трех миллиардов рублей.

Завершить строительство планировалось в 2018 году. С тех пор даты ввода в эксплуатацию судна переносились несколько раз: например, на 2019 год, 2020, 2024 годы.

Также сообщалось, что лайнер должен пройти испытания в водах Волги и Каспийского моря.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
Судя по фото, там от силы 3 звезды.
03.07.2024, 04:45
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