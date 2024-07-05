В Сети обсуждают возможную смену генерального директора ТОО «МАЭК»

В социальных сетях сегодня, 5 июля, жители Актау активно обсуждается возможную смену генерального директора ТОО «МАЭК». Данные прокомментировали в пресс-службе энергокомбината.
Жители Актау рассылают в мессенджерах и социальных сетях информацию о якобы смене генерального директора ТОО «МАЭК».
Всем приветик! МАЭКовцы провожают очередного генерального, они уже меняются не раз в год, а чаще, - говорится в сообщении.
В пресс-службе ТОО «МАЭК» прокомментировали редакции Lada.kz одной фразой: «Никакой информации нет».
Напомним, 19 января 2024 года новым генеральным директором предприятия стал Кайрат Рахимов, ранее занимавший должность председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».
По некоторым сведениям на должность генерального директора рассматривалось три кандидата. Ранее требование поставить на этот пост человека с образованием энергетика выдвинули работники ТОО «МАЭК». Они записали видеообращение, в котором передали руководству ряд требований об улучшении условий и оплаты труда.
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