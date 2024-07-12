На разбитые дороги жалуются жители в Актау

Автовладельцы пожаловались на состояние дороги за жилым комплексом в 17 микрорайоне. Ответ предоставили в отделе ЖКХ городского акимата.

Фото автовладельца Расула

По словам одного из автовладельцев Расула, проживающего в данном ЖК уже пять лет, ремонт дороги не производится. Полотно проваливается все глубже.

Вначале была просто кочка, потом это стало большой ямой, что создает массовые неудобства при одновременном движении по двум направлениям. Машины не могут одновременно проехать, и вынуждены уступать дорогу, - говорит житель ЖК.

Специалисты городского отдела ЖКХ пообещали восстановить данный участок в рамках ямочного ремонта. Сроки исполнения, к сожалению, неизвестны.