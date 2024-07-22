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22.07.2024, 13:29

Публичный дом в центре Актау - так назвала его жительница из-за сборища алкоголиков и проституток

Общество 0 818 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратилась жительница дома №19 в 11 микрорайоне Оразгул Конысова. Она сообщила, что не может добиться от управляющей компании КСК «Светлана» убрать скамейки возле дома. По её словам, на этих скамейках круглосуточно собираются «ключники», которые сдают квартиры посуточно, а также алкоголики и проститутки. В КСК «Светлана» заявили, что не могут убрать скамейки из-за собранных подписей владельцев квартир.

Фото Оразгул Конысовой
Фото Оразгул Конысовой

Оразгул Конысова рассказала, что их дом превратился в бордель и место скопления алкоголиков.

В нашем доме из 100 квартир 85 сдаются по часам. Днем и ночью «ключники» сидят на скамейках в ожидании клиентов, а их клиенты, находясь в алкогольном состоянии, спят на тех же скамейках. Проститутки также ходят туда. Наш дом превратился в публичный дом, и мы боимся выпускать детей на улицу из-за угрозы их безопасности. Постоянно слышен шум и гам, по ночам происходят пьяные драки, а мы вынуждены вызывать полицию. Мы, жильцы, уже давно не можем использовать эти скамейки из-за «ключников». Мы устали от этой ситуации и не понимаем, почему нельзя просто убрать скамейки, - пожаловалась женщина.

Оразгул Конысова отметила, что неоднократно обращалась с заявлением в управляющую компанию КСК «Светлана» и акимат, но скамейки, которые стали источником проблем, так никто и не спешит убрать.

Я собрала подписи от жильцов тех квартир, в которых действительно живут люди. Они поддерживают мою просьбу и также хотят, чтобы эти скамейки убрали. Однако в КСК отказываются выполнять нашу просьбу, - сказала жительница 19 дома.

В КСК «Светлана» прокомментировали ситуацию.

В прошлом году по её заявлению мы уже убирали эти скамейки. Однако вновь поступило заявление с подписями владельцев квартир о восстановлении скамеек, чтобы обеспечить удобство для пожилых людей и многодетных матерей. Мы восстановили эти скамейки. Заявление о восстановлении скамеек подписали 63 владельца квартир. В данном случае у нас имеется больше подписей, чем у неё. Большинство жителей дома выступают за то, чтобы скамейки не убирали. Мы не можем игнорировать их требования и убрать скамейки, - разъяснили в КСК «Светлана».

В КСК предоставили журналисту обращение жильцов с подписями.

Напомним, в Актау жильцы высотки второй год «отвоевывают» лавочки у соседки.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Феникс
Феникс
Глядя на все эти подписи не понятно, это подписи владельцев квартир или прохожих особенно у той стороны которая утверждает, что эти вонючие лавочки нужны для пожилых людей и детей. Все эти подписи чушь (взгляните на подписи, элементарно даже фамилии не указаны - Гульмира, Николай, Раиса и тд. и практически одним и тем же корявым подчерком) Администрации города и КСК нужно здраво и объективно мыслить, найти разумный выход из ситуации, ведь женщина права и пытается хоть и в меньшинстве бороться с беспорядком возле дома. Сейчас действительно многие убирают лавочки возле домов именно по причине - за долбали алкаши, нарики, проститутки и бузотёры. Не мешало бы и участковому обратить внимание на происходящее, ведь отсутствие внимания к таким проблемам может привести к печальным последствиям.
22.07.2024, 15:21
Raiders
Raiders
Спасибо за номера квартир и фамилии,имена...,а также номер телефона заявительницы
22.07.2024, 13:59
Базелик
Базелик
Мы боимся выпускать детей на улицу! Мы!? Это кто?! Из вас одной не только жильцы дома 19, но и просто проходящие мимо скажем люди подилого возраста должны лешиться места для отдыха!? Если вас не устраивает, то виной всему не скамейки, а ваша безграмотность! Звоните в полицию, пусть они служат, а не работают!
22.07.2024, 12:18
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