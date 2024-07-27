Прекратить сокращать персонал: работники на месторождении в Мангистау записали видеообращение

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Работники компании на месторождении Каратурун обратились за помощью к акиму нашего региона Нурдаулету Килыбаю и областному прокурору Айдосу Майлыбаеву.

Собравшиеся утверждают, что группу сотрудников увольняют, а на их место принимают других рабочих. В обращении озвучено требование – восстановить на позициях уволенных сотрудников и прекратить сокращение персонала.

Lada.kz ожидает комментарий от представительства нефтесервисной компании «Атырау Курылыс».

Напомним, 9 июня 2023 года на месторождении Каратурун произошел пожар. При бурении скважины из-за подъёма бурильного инструмента при забое 1088-1090 метров произошёл выброс газо-водяной смеси. Он перешёл в открытый газо-водяной фонтан с дальнейшим возгоранием. 21 июня сообщалось, что создан оперативный штаб по ликвидации аварии и разработан план.

Иностранные СМИ заявили о крупной утечке метана на месторождении. В компании «Бузачи нефть» ответили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».

Экологи сообщили, что риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют.

Спустя полгода пожар ликвидировали.