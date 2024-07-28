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28.07.2024, 11:37

В хиджабах и с «автоматами» по Актау: стали известны подробности инцидента

Общество 0 3 110 Алия Шарипова

Полиция установила личности девушек, которые напугали прохожих, разгуливая по ночному Актау в хиджабах и с муляжами автоматов.

Фото предоставлено жительницей Актау Марией
Фото предоставлено жительницей Актау Марией

Комментарий по инциденту предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. В поле зрения правоохранителей попало видео из Tik-Tok, на котором две девушки, одетые в хиджабы, ходили по улицам города с игрушечными автоматами. Их личности удалось установить.

В ходе проведения проверочных мероприятий лица, причастные к данному происшествию, были задержаны и доставлены в полицию. Так, 15-летняя жительница Актау 26 июля примерно в 22:30 часов встретилась со своей 17-летней подругой, после чего ради развлечения они купили в парке «Акбота» игрушечные автоматы. Для составления видеоконтента сняли себя на видео, которое после загрузили в социальную сеть Тик Ток, - сообщили в областном департаменте полиции.

К ответственности привлекли родителей девушек.

Законные представители подростков были привлечены к административной ответственности по фактам нахождения в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей, а также за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Проведена профилактическая беседа, девушки поставлены на профилактический учет, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее жительница Актау Мария рассказала о том, как ее на улице испугали девушки в хиджабах и игрушечными автоматами – они целились «оружием» в проходивших мимо людей.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
глаза привыкают-а руки делают. Привыкайте,привыкайте!
29.07.2024, 08:03
Ingul
Ingul
Надо было их пристрелить не "понарошку".
29.07.2024, 06:21
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