В хиджабах и с «автоматами» по Актау: стали известны подробности инцидента

Полиция установила личности девушек, которые напугали прохожих, разгуливая по ночному Актау в хиджабах и с муляжами автоматов.

Фото предоставлено жительницей Актау Марией

Комментарий по инциденту предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. В поле зрения правоохранителей попало видео из Tik-Tok, на котором две девушки, одетые в хиджабы, ходили по улицам города с игрушечными автоматами. Их личности удалось установить.

В ходе проведения проверочных мероприятий лица, причастные к данному происшествию, были задержаны и доставлены в полицию. Так, 15-летняя жительница Актау 26 июля примерно в 22:30 часов встретилась со своей 17-летней подругой, после чего ради развлечения они купили в парке «Акбота» игрушечные автоматы. Для составления видеоконтента сняли себя на видео, которое после загрузили в социальную сеть Тик Ток, - сообщили в областном департаменте полиции.

К ответственности привлекли родителей девушек.

Законные представители подростков были привлечены к административной ответственности по фактам нахождения в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей, а также за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Проведена профилактическая беседа, девушки поставлены на профилактический учет, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее жительница Актау Мария рассказала о том, как ее на улице испугали девушки в хиджабах и игрушечными автоматами – они целились «оружием» в проходивших мимо людей.