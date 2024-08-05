Реконструкция теплосетей в Актау: причины неиспользования труб местного производства непонятны

В редакцию Lada.kz обратился местный производитель - ТОО «Актауполимер», специализирующееся на производстве теплоизолированных труб. Руководитель данной компаний возразил на информацию АО «Алматыинжстрой» о том, что в Актау отсутствует предприятие, производящие предизоляцию стальных труб пенополиуретаном (ППУ).

Фото автора

Генеральный директор ТОО «Актауполимер» Бауыржан Утаров выразил свое удивление по поводу информации, представленной АО «Алматыинжстрой» о том, что в Актау отсутствует предприятие, производящее предизоляцию стальных труб пенополиуретаном (ППУ).

Он рассказал, что в Актау с 2011 года на территории Специальной экономической зоны «Морпорт Актау» функционирует предприятие, которое специализируется на производстве теплоизолированных труб с применением пенополиуретановой теплоизоляции в защитной полиэтиленовой оболочке, водонапорных полиэтиленовых труб и полиэтиленовых труб для газопроводов.

По его словам, завод был построен с государственной поддержкой - ни органы власти, ни представители АО «Алматыинжстрой» не могли не знать о его функционировании.

То, что пишут и говорят об отсутствии завода, не соответствует действительности. Представители АО «Алматыинжстрой» и акимата области посещали наш завод, осматривали продукцию и уверяли, что они удовлетворены качеством. Однако, они предпочли заказать трубы в России. Не ясно, с чем это связано, поскольку вся заявленная ими продукция для реконструкции могла бы быть приобретена у местных производителей в Актау, что позволило бы избежать затрат времени на логистику, - сказал Бауыржан Утаров.

Напомним, директор по маркетингу завода «Qarmet Tubular Products Aktau» Абдат Бердаулетов выразил свое недоумение действиями областного акимата. Вместо закупки труб местного производства для реконструкции магистральных теплосетей власти предпочли приобрести их в России, несмотря на то, что их можно изготовить в Актау.

В акимате Мангистауской области сообщили, что реконструкцию магистральных тепловых сетей в Актау выполняет АО «Алматыинжстрой». Все вопросы редакции были перенаправлены в подрядную организацию. В данной компании объяснили, почему для реконструкции теплосетей в Актау не используется продукция местного завода.