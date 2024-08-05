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05.08.2024, 12:13

Реконструкция теплосетей в Актау: причины неиспользования труб местного производства непонятны

Общество 0 5 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратился местный производитель - ТОО «Актауполимер», специализирующееся на производстве теплоизолированных труб. Руководитель данной компаний возразил на информацию АО «Алматыинжстрой» о том, что в Актау отсутствует предприятие, производящие предизоляцию стальных труб пенополиуретаном (ППУ).

Фото автора
Фото автора

Генеральный директор ТОО «Актауполимер» Бауыржан Утаров выразил свое удивление по поводу информации, представленной АО «Алматыинжстрой» о том, что в Актау отсутствует предприятие, производящее предизоляцию стальных труб пенополиуретаном (ППУ).

Он рассказал, что в Актау с 2011 года на территории Специальной экономической зоны «Морпорт Актау» функционирует предприятие, которое специализируется на производстве теплоизолированных труб с применением пенополиуретановой теплоизоляции в защитной полиэтиленовой оболочке, водонапорных полиэтиленовых труб и полиэтиленовых труб для газопроводов.

По его словам, завод был построен с государственной поддержкой - ни органы власти, ни представители АО «Алматыинжстрой» не могли не знать о его функционировании.

То, что пишут и говорят об отсутствии завода, не соответствует действительности. Представители АО «Алматыинжстрой» и акимата области посещали наш завод, осматривали продукцию и уверяли, что они удовлетворены качеством. Однако, они предпочли заказать трубы в России. Не ясно, с чем это связано, поскольку вся заявленная ими продукция для реконструкции могла бы быть приобретена у местных производителей в Актау, что позволило бы избежать затрат времени на логистику, - сказал Бауыржан Утаров.

Напомним, директор по маркетингу завода «Qarmet Tubular Products Aktau» Абдат Бердаулетов выразил свое недоумение действиями областного акимата. Вместо закупки труб местного производства для реконструкции магистральных теплосетей власти предпочли приобрести их в России, несмотря на то, что их можно изготовить в Актау.

В акимате Мангистауской области сообщили, что реконструкцию магистральных тепловых сетей в Актау выполняет АО «Алматыинжстрой». Все вопросы редакции были перенаправлены в подрядную организацию. В данной компании объяснили, почему для реконструкции теплосетей в Актау не используется продукция местного завода.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
7 seconds
7 seconds
Забавные эти Актауполимер. Сайт на satu, своего нет. На сайте только пару позиций станков для литья .Сертификаты (так бумажки), закончились в 2016 ом году. Отчисления мизерные. Вряд ли они вообще работают. Ну и вдобавок, внештатным советником акима Актау, в 2021ом году назначен бывший начальник отдела развития и продажи в ТОО «Актауполимер». Занавес.
05.08.2024, 20:49
Andrew110
Andrew110
"АО «Алматыинжстрой»: Проектом «Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Актау» предусмотрено использование труб стальных прямошовных из углеродистой и легированных марок сталей диаметрами 530, 630, 720, 820 и 1020 мм по ГОСТ 10704, 10705, 10706, 20295 (тип 3)." ТОО "Актауполимер" - теплоизолированные трубы с пенополиуретановой теплоизоляцией в защитной полиэтиленовой оболочке - 99 000 п.м в год в диапазоне диаметров по стальной трубе от 32 мм до 426 мм стандартного и усиленного типа изоляции с рабочим давлением теплоносителя не более 1,6 МПа и температурой не более 140-150 С0 (ГОСТ 30732-2006) Разные трубы или этого не видно? И почему директор завода по производству труб узнаёт из новостей об ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙСЯ замене труб в городе? Он это должен узнавать еще на этапе конкурса и бежать к выигравшему подрядчику со своими предложениями.
05.08.2024, 18:53
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Каждый кулик своё болото хвалит. От нагнетания мути чьи трубы лучше и подходяще воды больше и чище не станет.. Скоро зима, работать надо.
05.08.2024, 11:34
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