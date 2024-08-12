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12.08.2024, 14:29

Точечная застройка продолжается, и все по закону: магазин возводят в 14 микрорайоне Актау

Общество 0 4 Александр Рыжих

В городской администрации рассказали, что будет возведено между домами №№ 31 и 32 в 14 микрорайоне.

Кадр видео жителей
Кадр видео жителей

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства выяснили, законна ли стройка между домами №№ 31и 32 в 14 микрорайоне, и какое у нее целевое назначение.

Как оказалось, на том месте планируют построить магазин.

 По вопросу строительства объекта с целевым назначением «для строительства и эксплуатации магазина», расположенного в 14 микрорайоне, возле дома №31, участок №31/2, сообщаем, что разрешительные документы оформлены согласно приказу  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства». 22 мая этого года получено архитектурно-планировочное задание и 29 мая согласован эскизный проект, - пояснили в городской администрации.

Там же подчеркнули, что разработав рабочий проект и получив положительное заключение по исполнительно-технической документации, застройщик подал уведомление в городской отдел архитектуры и градостроительства о начале строительно-монтажных работах. 

Напомним, ранее сообщалось, что жители 14 микрорайона Актау пожаловались на точечную застройку. Горожане выступили против строительства объекта, который намереваются возвести между домами №№ 31 и 32.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
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Да что они лепят, участок 13-200-014-625 (1800 кв.м) и участок 13-200-014-623 (750 кв.м.) оба имеют целевое назначение "для строительства и эксплуатации многоквартирного (многоэтажного) жилого комплекса с коммерческими помещениями". Оба в сумме, по площади, размером больше 31ый дом. То что строится, мини ларечек, с ворованным электричеством (нельзя запитывать помещения, от столбов освещения). Так что ни АПЗ ни ЭП не соответствуют целевому назначению. Прокуратура, а вы куда смотрите?
13.08.2024, 08:11
termesso
termesso
Как можно было второй раз написать "между домами" ? Между домами 31 и 32 расстояние примерно метров десять
12.08.2024, 12:22
Ingul
Ingul
Народ просит прислушаться к его мнению, а "Васька слушает да ест" (басня Крылова "Кот и повар"). Вот так и живем. Прав тот у кого больше прав (или денег).
12.08.2024, 11:15
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