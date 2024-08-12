Точечная застройка продолжается, и все по закону: магазин возводят в 14 микрорайоне Актау

В городской администрации рассказали, что будет возведено между домами №№ 31 и 32 в 14 микрорайоне.

Кадр видео жителей

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства выяснили, законна ли стройка между домами №№ 31и 32 в 14 микрорайоне, и какое у нее целевое назначение.

Как оказалось, на том месте планируют построить магазин.

По вопросу строительства объекта с целевым назначением «для строительства и эксплуатации магазина», расположенного в 14 микрорайоне, возле дома №31, участок №31/2, сообщаем, что разрешительные документы оформлены согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства». 22 мая этого года получено архитектурно-планировочное задание и 29 мая согласован эскизный проект, - пояснили в городской администрации.

Там же подчеркнули, что разработав рабочий проект и получив положительное заключение по исполнительно-технической документации, застройщик подал уведомление в городской отдел архитектуры и градостроительства о начале строительно-монтажных работах.

Напомним, ранее сообщалось, что жители 14 микрорайона Актау пожаловались на точечную застройку. Горожане выступили против строительства объекта, который намереваются возвести между домами №№ 31 и 32.