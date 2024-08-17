5 млрд тенге выделили на поддержку «МАЭК» в Актау

Из резерва правительства выделено пять миллиардов тенге на поддержку деятельности ТОО «МАЭК», сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.

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Постановление о выделении пяти миллиардов тенге из резерва правительства на поддержку деятельности ТОО «МАЭК» в Мангистауской области подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры.

С 2023 года поэтапно проводится модернизация предприятия. Запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования. Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии.

«МАЭК» является крупнейшим энергокомплексом Мангистауской области, обеспечивающим электро- и теплоэнергией, а также питьевой, горячей и технической водой населенные пункты и предприятия региона, включая Актау.

Напомним, в прошлом году из резерва областного акимата было выделено 2,6 млрд тенге ТОО «МАЭК».

Ранее Lada.kz писала о том, что будет с МАЭК, если уровень воды в Каспии продолжит снижаться. Подробнее по ссылке.

Кроме того, на этой неделе в акимате Актау под председательством главы города состоялось заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону.