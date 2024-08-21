Долг МАЭКа за газ превышает 12 миллиардов тенге

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев попросил казахстанских потребителей в лице энергопредприятий ускорить погашение задолженности за поставленные им ранее уголь и газ. Долг ТОО «МАЭК» за газ перевалил за 12 млрд тенге.

Фото: maek.kz

Данные по задолженностям энергопредприятий за поставленные ресурсы опубликовал Курсив со ссылкой на министра энергетики Алмасадама Саткалиева.

Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо… Энергопредприятиям необходимо ускорить погашение задолженности, - сказал он на заседании правительства.

По его словам, задолженность энергопроизводящих организаций за газ перед QazaqGaz Aimaq составляет 18,3 млрд тенге, долги за уголь перед «Богатырь-Комир» – 3,5 млрд тенге.

В частности, «Мангистауский атомный энергетический комбинат» (МАЭК) задолжал за газ 12,852 млрд тенге, «Актобе ТЭЦ» – 3,167 млрд тенге, «Таразэнергоцентр» – 1,118 млрд тенге, «Озен Жылу» – 640 млн тенге, «Кызылордатеплоэлектроцентр» – 159 млн тенге, «Алматытеплокоммунэнерго» – 47 млн тенге. Долги перед «Богатырь Комир» сложились в следующем порядке: «Павлодарэнерго» – 2,609 млрд тенге, «Степногорская ТЭЦ» – 652 млн тенге, «Кокшетау Жылу» – 110 млн тенге и «Экибастузская ГРЭС-2» – 91 млн тенге.

Стоит отметить, что в июне Алмасадам Саткалиев сообщал, что совокупная задолженность энергопроизводящих предприятий за уголь «Богатырь Комир» («дочка» нидерландской Forum Muider B.V., по 50% которой принадлежат «Самрук-Энерго» и российскому «Русалу»), составляла 6 млрд 29 млн тенге.

«Богатырь Комир» должны были компании «Экибастузтеплоэнерго» 2,7 млрд тенге, «Павлодарэнерго» – 2,3 млрд тенге, «Степногорская ТЭЦ» – 828 млн тенге и «Кокшетау жылу» – 168 млн тенге. Таким образом, на «Экибастузтеплоэнерго» и «Павлодарэнерго» приходится 83,5% всей задолженности перед «Богатырь Комир» за поставленный уголь.

Первые две энергокомпании принадлежат Александру Клебанову и Сергею Кану, входящим, по версии Forbes, в список богатейших казахстанцев с капиталом в $815 млн (12-е место) и $292 млн (31-е место) соответственно. Клебанову и Кану принадлежит по 47,1% «Центрально-Азиатской Электроэнергетической Корпорации» (ЦАЭК), которая владеет «Павлодарэнерго», «СевКаз­Энерго» и «Акмолинской РЭК». В начале апреля ЦАЭК сообщила, что вносит изменения в договор синдицированного кредита с дочерним банком ВТБ (Казахстан) и Банком ВТБ (Россия), по которым обязательства ЦАЭК перед ВТБ увеличатся на 10% и более размера собственного капитала компании, или более чем на 12 млрд тенге.

Крупнейшим должником за газ в стране в июне также являлся «Мангистауский атомный энергетический комбинат» (МАЭК), который должен QazaqGaz Aimaq 19,67 млрд тенге. Кроме того, в списке должников «Актобе ТЭЦ» – 2,6 млрд тенге, «Таразэнергоцентр» – 1,3 млрд тенге, «Озен Жылу» – 667 млн тенге, «Кызылордатеплоэлектроцентр» – 277 млн тенге и «Жайыктеплоэнерго» – 210 млн тенге.

В QazaqGaz Aimaq 10 июня сообщили, что генеральный директор компании Бауыржан Аскаров обсудил на встрече с акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем вопросы возврата долгов за поставленный компанией газ.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов выразил недовольство подготовкой к отопительному сезону в Мангистауской области. В частности, глава правительства отметил несоблюдение сроков начала ремонта на предприятии ТОО «МАЭК».

Кроме того, из 9 млрд тенге, выделенных в этом году на ремонтные работы, энергокомбинатом освоено лишь 2,7 млрд.