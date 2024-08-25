Свадьбу известного боксера из Мангистау обсуждают в Сети

Фото с паблика @112_aktau

Стало известно, что бывший молодежный чемпион мира по версии WBO среди профессионалов Бекзад Нурдаулетов провел свадьбу в одном из местных ресторанов. Вторую половинку зовут Жадыра.

Фото и видео с торжества разлетелись в Сети, хотя сам новоиспеченный супруг пока хранит молчание на своей странице в Instagram.

На свадьбе присутствовали известные спортсмены, включая двукратного серебряного призера Олимпийских игр Адильбека Ниязымбетова.

Напомним, Бекзад Нурдаулетов взял «золото» чемпионата мира по боксу в 2019 году. После победы ему вручили ключи от квартиры в Актау. В родном Жанаозене Бекзаду Нурдаулетову подарили автомобиль.

Видео с Instagram-паблика @112_aktau