В Актау уложили 7 км новых труб: аким просит ускорить работу

Фото предоставили в городском акимате

На сегодня из 11,4 километров реконструкции трубопровода уложено семь километров новых. В ближайшее время будут проложены оставшиеся четыре километра труб диаметром 900 миллиметров и 1,5 километра труб диаметром 720 миллиметров. В данный момент продолжаются работы по монтажу новых труб.

Аким города поручил ответственным лицам держать этот вопрос под контролем.

Чтобы быть готовыми к отопительному сезону, необходимо ускорить работы. Это связано с тем, что после завершения монтажа новых труб ответственным учреждениям предстоит провести гидравлические испытания. Если строительно-монтажные работы будут завершены к 30 сентября, проведение испытаний займет еще некоторое время. Помимо отопления существует также вопрос подачи горячей воды населению. Важно тщательно следить за работой бригад, - обратился Абилкаир Байпаков.

По словам представителей областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, работы по реконструкции магистральных инженерных сетей контролируются специалистами управления и технического надзора.

Напомним, рядом с домом №2 в 1 микрорайоне в выкопанной траншее устанавливают старые трубы. Чиновники пообещали провести проверку.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области сообщили о том, когда завершится ремонт тепловых сетей.