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04.09.2024, 17:40

В Актау КЖСА проведет общественные слушания по тарифам на тепловую энергию

Общество 0 1 303 Алия Шарипова

Представители ГКП «Каспий жылу, су арнасы» проведут общественные слушания на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Общественные слушания в упрощенном порядке пройдут при участии департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области по заявке ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Рассматриваться будет утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии.

Публичные слушания состоятся 16 сентября 2024 года в 15:00 часов по адресу: Актау, 22 микрорайон, здание ГКП «Каспий жылу, су арнасы», актовый зал.

Публичные слушания будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме. Приглашаем депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, представителей СМИ и иных заинтересованных лиц, - добавили на предприятии.

Контактные номера телефонов департамента: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.

Отметим, что в мае текущего года прокуратура региона уличила КЖСА в необоснованных начислениях коммунальных платежей потребителям за тепловодоснабжение. Поставщик брал деньги с населения за те дни, когда услуги фактически не оказывались. Так, был произведен перерасчет по более 11 тысячам лицевым счетам на сумму свыше 34 миллионов тенге.

Сегодня, 4 сентября, стало известно, что отремонтирует ГКП «Каспий жылу, су арнасы» на 272 миллиона тенге. Читайте по ссылке.

Напомним, заявку на повышение тарифов на регулируемые услуги по производству и (или) снабжению тепловой энергии, подаче воды по магистральным трубопроводам (производство воды) на 2025-2029 годы подало ТОО «МАЭК». 
Публичные слушания состоятся 26 сентября 2024 года в 16:00 часов в культурно-досуговый комплексе имени Абая.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Лада", если будете на слушаниях, напомните им там, что по закону субъекты естественных монополий обязаны производить перерасчёт стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с УЧЁТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА напрямую потребителям, путём СНИЖЕНИЯ ТАРИФА при оплате за регулируемую услугу
04.09.2024, 16:27
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