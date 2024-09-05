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05.09.2024, 08:42

В одной из школ Актау в 1 класс пошли сразу семь пар близнецов

Общество 0 734 Алия Шарипова

В новом учебном году в первый класс школы №10 имени К. Бекжанова в Актау было принято семь пар близнецов. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

В настоящее время в школе №10 обучаются 2 213 детей. По словам директора учебного заведения Назиры Акбержановой, среди них 30 пар учеников-близнецов, охватывающих классы с 0 по 11.

Раньше в нашей школе такого не было. В этом году в первый класс поступили сразу семь пар близнецов. Всего в школе с 0 по 11 класс обучаются 30 пар близнецов. Среди них учащиеся 10 класса Бейбарыс и Тамерлан Ахметжановы. Бейбарыс Ахметжанов является представителем внутришкольного парламента. Наши ученики-близнецы проявляют высокий интерес к учебе. Учителя усердно работают над тем, чтобы обеспечить качественное образование и воспитание для всех учащихся, - сказала Назира Акбержанова.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала историю о двух близнецах Касыме и Жомарте. Мальчики делят на двоих прозвище «Президент».

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