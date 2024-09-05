МВД РК: Пять лет тюрьмы или штраф более 18 миллионов тенге грозит лжетеррористу

В Министерстве внутренних дел РК напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, передает Polisia.kz.

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В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

По данным ведомства, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП (18 460 000 тенге) и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

Уважаемые граждане! В последнее время участились факты ложных сообщений о заложенных в учреждениях образования взрывных устройствах. По всем таким фактам начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия. Следует отметить, что среди лиц, совершивших такие преступления, часто встречаются несовершеннолетние, - сказал начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.



Шынгыс Алекешев рассказал, что с начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержан 31 человек, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей.

Каждый ложный вызов – это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб. К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет. Если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае его родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов. Министерство внутренних дел еще раз обращается к родителям – обратите особое внимание на поведение своих детей, обсудите с ними последствия таких действий и объясните, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются серьезным правонарушением, за которое предусмотрено строгое наказание. Помните, что обеспечение безопасности и правопорядка — наша общая задача. Только совместными усилиями мы можем создать безопасную и спокойную среду для наших детей и общества в целом, – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.



Напомним, в Актау с начала учебного года уже зафиксировано два случая лжетерроризма.

Фейк о бомбе, заложенной в школе №1 в 14 микрорайоне, поступил правоохранителям буквально вчера, 4 сентября. И сегодня, 5 сентября, в средней общеобразовательной школе №29, расположенной в 32А микрорайоне, поступило сообщение о взрывном устройстве.

Подобные сообщения от лжетеррористов поступили в Караганде и Таразе.



