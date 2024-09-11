Мангистаусцев признали главными мясоедами Казахстана

Национальное бюро статистики Казахстана отметило наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов в Мангистауской и Атырауской областях.

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Бюро опубликовало бюллетень по потреблению продуктов питания в домашних хозяйствах страны за II квартал 2024 года.

Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, как и в прошлые годы, приходятся на мясо и мясопродукты (17,2%), хлебопродукты и крупяные изделия (7,9%). Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в Мангистауской, Атырауской областях, в области Жетісу, а самый низкий – в Шымкенте, - сказано в сообщении ведомства.

Так, в среднем один житель нашего региона съедает 24,3 кг мяса и мясопродуктов. В Атырауской области этот показатель составляет 23,6 кг, в области – Жетісу 23,5 кг.

В вышеупомянутом Шымкенте – 13,8 кг.

В среднем во II квартале 2024 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило:

картофель – 11,1 кг;

Хлебопродукты и крупяные изделия – 30,4 кг;

Мясо и мясопродукты – 20,2 кг;

Фрукты – 16,5 кг;

Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия – 10,6 кг;

Молоко и молочные продукты – 57,9 кг;

яйцо – 50,6 штук;

Рыба и морепродукты – 3,5кг.

В мае текущего года Мангистауская область оказалась в лидерах по росту цен на казы. Подробнее по ссылке.

Для справки

Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.

Потребление основных продуктов питания в среднем на душу населения – количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.