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13.09.2024, 16:06

Питание детей в школах обсудили в акимате Актау

Общество 0 1 359 Александр Рыжих

Под председательством акима города прошло заседание по вопросу организации питания детей в школах, а также соблюдения стандартов, норм и санитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото с сайта pixabay
Иллюстративное фото с сайта pixabay

Городской отдел образования организовал совещание, где приняли участие председатель городского маслихата Сембигали Закенов, представители управления санитарно-эпидемиологического контроля, директоры школ и индивидуальные предприниматели, заключившие контракты на обеспечение питанием школьников.

По информации отдела образования, в настоящее время все 28 школ города оснащены столовыми. Питанием в этих школах занимаются 16 предпринимателей. Кроме того, пять школ (№№ 2, 7, 9, 12 и 20) работают по модели государственно-частного партнерства.

 С начала нового учебного года бесплатным питанием обеспечены около 26 тысяч учащихся государственных общеобразовательных школ. Из них 23 500 детей из 1-4 классов и 2 500 учеников из 5-11 классов из малообеспеченных семей получают бесплатное горячее питание один раз в день, - рассказала Тоты Кульметенова, исполняющая обязанности руководителя Актауского городского отдела образования.

В свою очередь, Нурланом Шыракбаевым, являющимся исполняющим обязанности руководителя городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, были озвучены санитарные требования к организации школьного питания.

 Основное требование к организации детского питания — это поддержание чистоты. К санитарным требованиям для школьного питания относятся: соблюдение санитарного состояния объектов питания, наличие у персонала специальной одежды и правильное её хранение, а также обязательное наличие медицинской книжки с отметкой о прохождении медицинского осмотра. Должны быть сертификаты, подтверждающие безопасность пищевых продуктов, приготовленных для детей. Важно также соблюдать график уборки и иметь запас моющих и дезинфицирующих средств. Регулярная ревизия состояния материально-технической базы на пищеблоках и её обновление при необходимости также являются важными аспектами. Для разработки меню в образовательных учреждениях необходимы специалисты, такие как технологи и диетологи. Бракеражная комиссия должна проводиться правильно и соблюдаться при своевременном отборе проб пищи, - сказал Нурлан Шарыкбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что школьники в Бейнеу попали в больницу с подозрением на отравление. До этого массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау.

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