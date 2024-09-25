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24.09.2024, 19:16

Успеть за пять минут: столпотворение детей на входе в школу Актау

Общество 0 4 289 Наталья Вронская

Родители детей средней школы №19 областного центра обратились в редакцию lada.kz с просьбой помочь решить вопрос со странными правилами, установленными администрацией образовательного учреждения.

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

По их словам, детей, обучающихся во вторую смену, заставляют стоять на улице и не запускают без разрешения.

«Мне дочка постоянно говорила, что протолкнуться в школу невозможно на входе, потому что их только за 5 минут до начала урока запускают. Я решила сходить и проверить. Действительно. Все стоят на улице, пока им не скажут заходить. А потом сотни детей пытаются протиснуться в двери, чтобы успеть в кабинеты. Я спросила на вахте, почему так происходит, и мне ответили, что это распоряжение директора», - рассказала одна из матерей.

В городском отделе образования сообщили, что взяли ситуацию под контроль. Несмотря на то, что родители настаивают на том, что подобное происходит ежедневно, в администрации школы заявили, что сегодняшний инцидент носил разовый характер.

«В 13:45 часов в школе проводилось собрание, в связи с чем дежурный учитель не смог вовремя спуститься. В  это время на входе произошло столпотворение. В школе имеются 3 блока и отдельный вход в каждый. Сегодняшняя ситуация произошла лишь в одном блоке. Ежедневно дежурство контролируется. В связи с данной ситуацией ответственным было дано предупреждение», - сообщили в отделе образования.

По информации пресс-службы, уже завтра, 25 сентября, ситуация в школе №19 должна быть исправлена и никакой давки не будет. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Угу, Ганс Христиан отдыхает...год назад было аналогично
24.09.2024, 20:13
Банкир
Банкир
Угу, Ганс Христиан отдыхает...год назад было аналогично
24.09.2024, 20:13
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