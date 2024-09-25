Успеть за пять минут: столпотворение детей на входе в школу Актау

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По их словам, детей, обучающихся во вторую смену, заставляют стоять на улице и не запускают без разрешения.

«Мне дочка постоянно говорила, что протолкнуться в школу невозможно на входе, потому что их только за 5 минут до начала урока запускают. Я решила сходить и проверить. Действительно. Все стоят на улице, пока им не скажут заходить. А потом сотни детей пытаются протиснуться в двери, чтобы успеть в кабинеты. Я спросила на вахте, почему так происходит, и мне ответили, что это распоряжение директора», - рассказала одна из матерей.

В городском отделе образования сообщили, что взяли ситуацию под контроль. Несмотря на то, что родители настаивают на том, что подобное происходит ежедневно, в администрации школы заявили, что сегодняшний инцидент носил разовый характер.

«В 13:45 часов в школе проводилось собрание, в связи с чем дежурный учитель не смог вовремя спуститься. В это время на входе произошло столпотворение. В школе имеются 3 блока и отдельный вход в каждый. Сегодняшняя ситуация произошла лишь в одном блоке. Ежедневно дежурство контролируется. В связи с данной ситуацией ответственным было дано предупреждение», - сообщили в отделе образования.

По информации пресс-службы, уже завтра, 25 сентября, ситуация в школе №19 должна быть исправлена и никакой давки не будет.