Рейсы отменяют в аэропорту Актау

Взлет и посадка в воздушной гавани временно прекращены. Комментарий предоставили в Международном аэропорту Актау.

Фото из архива Lada.kz

В редакцию поступают жалобы от пассажиров – жителей Актау, которые не смогли вылететь сегодня, 29 сентября, из Москвы, Астаны и Алматы.

У нас родственник прошел в Москве сегодня регистрацию на рейс в Актау, должны были уже садиться в самолет, но полет перенесли неизвестно на сколько, - рассказал местный житель Михаил.

Как сообщили в аэропорту Актау, из-за погодных условий задерживаются восемь рейсов. В частности, рейс из Москвы перенесли на завтра, 30 сентября. Время пока не уточняется.

По неофициальной информации, одна взлетная полоса в аэропорту Актау находится на ремонте, вторая же не принимает из-за ветра.

Напомним, из-за погодных условий в аэропорту Актау была отменена посадка самолета из Шымкента. Воздушное судно направили в Атырау. Третья часть пассажиров вернулись обратно в Шымкент, остальные же остались в аэропорту Атырау.