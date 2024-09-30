Аэропорт Актау работает в ночное время

Из-за ремонта взлетно-посадочной полосы все запланированные полеты в аэропорту Актау возобновят с 21:00. О задержке или отмене каких-либо рейсов информации пока не поступало. Об этом сообщили в международном аэропорту Актау.

Иллюстративное фото из архива lada.kz

Все рейсы в аэропорту Актау на сегодня, 30 сентября, выполняются по расписанию. В связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы они запланированы с 21:00.

Рейсы, которые вчера были отменены, состоялись в ночное время. Отменен только рейс из Москвы. На сегодня задержанных рейсов нет. Напомним, что ремонт взлетно-посадочной полосы производится с 09:00-21:00, кроме вторника и пятницы, - сообщили в аэропрту Актау.

Напомним, из-за погодных условий в аэропорту Актау была отменена посадка самолета из Шымкента. Воздушное судно направили в Атырау.

Позже стало известно, что жители Актау не смогли вылететь 29 сентября из Москвы, Астаны и Алматы.