Инвестор найден: горячий источник в Мангистау будет платным после реконструкции

Состояние горячего источника в Кызылкуме, в 47 километрах от Актау, уже давно вызывает беспокойство среди местных жителей. На данный момент нашелся ивестор, готовый привести в порядок природный оазис, сообщила lada.kz Лейла Амандыкова, управляющий директор "OMIR AKTAU".

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Главным инвестором проекта выступили владельцы этно-глэмпинга O’mir Glamping, известного своим особым подходом к созданию экологически чистых и вдохновляющих мест для отдыха. Философия проекта заключается в том, чтобы дарить жизнь всему, к чему он прикасается. Этот принцип инвесторы намерены перенести и на благоустройство горячего источника.

Горячий источник планируют облагородить в этно-стиле с минимальным вмешательством в природные ландшафты, но кофортном и удобством посетителей.

«В ближайшее время начнутся работы по облагораживанию территории вокруг источника. Планируется модернизация инфраструктуры: улучшение условий для отдыха, создание комфортных зон для посетителей, расширение медицинского и оздоровительного функционала. Внимание будет уделено не только внешнему благоустройству, но и сохранению природной красоты и целебных свойств источника», - говорится в сообщении.

Жителей региона призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам и не спешить с критикой. Уже в скором времени это место станет центром притяжения не только для жителей Мангистауской области, но и для гостей со всей страны и зарубежья. Вдохновленные философией O’mir Glamping, новые владельцы стремятся сделать этот уголок природы живым, процветающим и комфортным для всех, кто ищет здоровья и спокойствия.

«Все эти годы источник был доступен для отдыха желающим. Его посещение было бесплатным, однако многие жители не ценили этого и вели себя так, будто кто-то обязан убирать за ними мусор. В результате вы видите, к чему привело халатное отношение соотечественников. После реконструкции вход к источнику станет платным, еду и напитки с собой брать запретят. Инвестор хочет максимально сохранить природные достоинства и обогатить их национальным колоритом», - рассказала администрация источника.

Напомним, ранее волонтеры общественного фонда "Мы люди - мы вместе" высказали возмущение санитарным состоянием источника. Позже чиновники из акимата Мунайлинского района заявили о поиске инвестора для реконструкции природного достояния.