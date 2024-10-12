Воскресник пройдет на горячем источнике в Актау

Организаторами экоакции выступает общественный фонд «Мы – люди, мы – вместе» в лице Имангазы Досмухамбетова.

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Мероприятие запланировано на воскресенье, 13 октября. Необходимый инвентарь предоставят организаторы.

Сбор желающих пройдет 13 октября в 09:00 часов у монумента «Вечный огонь» в 7 микрорайоне.

Справки по телефону и заявки принимаются по номерам телефонов в WhatsApp: +7 (702) 821-06-50 (Имангазы), +7 (747) 215-93-15.

Напомним, ранее волонтеры общественного фонда «Мы – люди, мы – вместе» высказали возмущение санитарным состоянием источника. Позже чиновники из акимата Мунайлинского района заявили о поиске инвестора для реконструкции природного достояния. Позже стало известно, что инвестор найден.