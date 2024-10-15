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15.10.2024, 10:02

Плановые отключения воды и электроэнергии 15 октября в Актау

Общество 0 2 584 Лиана Рязанцева

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения. 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 15 октября, в 7 микрорайоне с 14:00 до 17:30 планируется отключение электроэнергии.

Под ограничением жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 29, 30.

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:

- 4 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 65;

- 27 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 20, 24, 27, 52.

Напомним, сегодня, 15 отября, в Актау начнется подача отопления в город. 

График подключения отопления в квартирах жилых домов смотреть здесь

 

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