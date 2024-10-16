Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 16 октября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также в каких микрорайонах подключили отопление.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 16 октября, в 7 микрорайоне с 9:00 до 13:00 планируется отключение электроэнергии. Под ограничением жилые дома №№ 1, 24, 26, 27. С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в домах №№ 21, 22, 23.

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:

- 3 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 42;

- 1 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 18;

- 11 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 40.

Также в Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов жалуются на отсутствие водоснабжения. Жалобы поступают из следующих микрорайонов: 32, 19, 4, 2, 1.

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», подача отопления вчера, 15 октября была подана с 1 по 6 микрорайоны. Однако, если тепло не поступило в квартиры горожан, обслуживающие компании (КСК, ОСИ) должны провести наладочные работы в подвалах домов.

Также были выявлены порывы после проведения гидравлических испытаний, и работы по их устранению продолжаются. Сегодня, 16 октября, согласно графику, продолжатся работы по подключению отопления в квартирах жилых домов, - отметили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

График подключения отопления в квартирах жилых домов смотреть здесь.

По информации ТОО «МАЭК», горячая вода в кранах жителей областного центра появится ровно в тот день, когда поступит отопление. Однако пользоваться этой водой специалисты не советуют еще две недели.