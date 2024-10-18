Автономная система - решение проблемы! Есть ли отопление в детских садах и школах Актау

В городском отделе образования прокомментировали ситуацию с теплоснабжением, предоставив информацию о подключении образовательных учреждений к системе отопления.

Фото istockphoto.com

По данным отдела образования, в настоящее время в Актау функционирует 30 государственных школ, из них отопление подключено в двух школах, так как данные школы с автономной системой отопления.

В остальных школах отопление будет подключено поэтапно. Также в Актау функционирует 33 частных школы. Из них в 31 школе автономное отопление, в них тепло подключено. В двух - централизованное, в них отопление также будет подключено поэтапно, - сообщили в отделе образования.

Всего в Актау работает 132 детских сада. Из них 35 - государственных, 97 - частных.

В 82 частных детсадах установлено автономное отопление. В них уже есть тепло. 15 из них подключены к централизованной системе отопления. Всего в 82 детских садах подключили отопление. В оставшихся не подключенных детских садах имеются теплые полы и сплит-системы. Тем самым необходимый температурный режим сохраняется, - заключили в городском отделе образования.

Ранее редакция Lada.kz выяснила, обеспечены ли медицинские учреждения города отоплением.