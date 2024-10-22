Терра инкогнита в Актау: владельца территории бывшего аквапарка не могут установить

Владельца земельного участка в 9А микрорайоне, где в 2000-х годах находился аквапарк, до сих пор не удалось установить. Об этом сообщили в департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

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Редакция Lada.kz решила выяснить, какие меры предприняты в отношении владельца участка, который уже более 20 лет после закрытия аквапарка стоит заброшенный, огороженный высоким забором, и так и не освоенной.

За разъяснениями журналист обратилась в Актауский городской отдел земельных отношений. Там сообщили, что направили письмо в департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан с целью установления владельца участка и принятия дальнейших мер.

В департаменте по управление земельными ресурсами региона заявили, что владельца земельного участка до сих пор не удалось установить.

Мы получили письмо из акимата касательно неосвоения данного земельного участка. Проверку пока не начали, так как сначала необходимо установить владельца. Для этого мы направили запрос в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», чтобы уточнить текущего владельца. После этого будем поднимать кадастровое дело. Затем отправим уведомление о проведении проверки владельцу. Только после его получения мы сможем обратиться в прокуратуру за санкцией на проверку. Как правило, владельцы избегают контакта, чтобы мы не смогли вручить уведомление. Если уведомление будет вручено, то владельцу предоставят один год для освоения данного земельного участка, - рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента Есенбек Адильбаев.

По словам Есенбека Адильбаева, если уведомление не будет вручено, то будет направлено письмо в городской акимат с просьбой признать данный участок бесхозным. Однако на все эти процедуры уйдет не менее года, и только в судебном порядке.

От автора: на все эти процедуры потребуется 2-3 года, поэтому дальнейшая судьба данного участка остается под большим вопросом.

Напомним, более 20 лет территория бывшего аквапарка в Актау перепродается, не осваивается и не возвращается государству. Площадь участка составляет 2,1895 гектара. Это, примерно, как два футбольных поля. С 2004 до 2012 год владельцы этого участка неоднократно менялись.

В 2015 году акимат Актау даже предпринимал попытку вернуть территорию бывшего аквапарка в государственную собственность, однако безуспешно.

Таким образом, за 20 лет на этом участке так и не началось строительство гостиницы или другого объекта.