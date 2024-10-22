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22.10.2024, 12:04

Терра инкогнита в Актау: владельца территории бывшего аквапарка не могут установить

Общество 0 5 803 Лиана Рязанцева

Владельца земельного участка в 9А микрорайоне, где в 2000-х годах находился аквапарк, до сих пор не удалось установить. Об этом сообщили в департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Фото редакции Lada.kz
Фото редакции Lada.kz

Редакция Lada.kz решила выяснить, какие меры предприняты в отношении владельца участка, который уже более 20 лет после закрытия аквапарка стоит заброшенный, огороженный высоким забором, и так и не освоенной.

За разъяснениями журналист обратилась в Актауский городской отдел земельных отношений. Там сообщили, что направили письмо в департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан с целью установления владельца участка и принятия дальнейших мер.

В департаменте по управление земельными ресурсами региона заявили, что владельца земельного участка до сих пор не удалось установить.

Мы получили письмо из акимата касательно неосвоения данного земельного участка. Проверку пока не начали, так как сначала необходимо установить владельца. Для этого мы направили запрос в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», чтобы уточнить текущего владельца. После этого будем поднимать кадастровое дело. Затем отправим уведомление о проведении проверки владельцу. Только после его получения мы сможем обратиться в прокуратуру за санкцией на проверку. Как правило, владельцы избегают контакта, чтобы мы не смогли вручить уведомление. Если уведомление будет вручено, то владельцу предоставят один год для освоения данного земельного участка, - рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента Есенбек Адильбаев.

По словам Есенбека Адильбаева, если уведомление не будет вручено, то будет направлено письмо в городской акимат с просьбой признать данный участок бесхозным. Однако на все эти процедуры уйдет не менее года, и только в судебном порядке.

От автора: на все эти процедуры потребуется 2-3 года, поэтому дальнейшая судьба данного участка остается под большим вопросом.

Напомним, более 20 лет территория бывшего аквапарка в Актау перепродается, не осваивается и не возвращается государству. Площадь участка составляет 2,1895 гектара. Это, примерно, как два футбольных поля. С 2004 до 2012 год владельцы этого участка неоднократно менялись. 

В 2015 году акимат Актау даже предпринимал попытку вернуть территорию бывшего аквапарка в государственную собственность, однако безуспешно.

Таким образом, за 20 лет на этом участке так и не началось строительство гостиницы или другого объекта.  

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Комментарии

10 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Лада уже комментарии удаляет.
23.10.2024, 03:01
полина1952
полина1952
у Оспанова спросите-он всё знает
22.10.2024, 20:46
Знакомый
Знакомый
Начните копать и сразу хозяин объявится!
22.10.2024, 16:50
Знакомый
Знакомый
Начните копать и сразу хозяин объявится!
22.10.2024, 16:50
Альфарий
Альфарий
Вангую что там будет элитный ЖК
22.10.2024, 16:28
Darkman
Darkman
Чет непойму. Там же бизнес центр давно большой? Каражанбассунай вроде.
22.10.2024, 15:06
Farkhad
Farkhad
Интересен другой вопрос, кто оплачивает данные статьи ладе. У кого сильный интерес к этому участку. Какая нам разница что она пустует, это данный момент к лучшему. Кому лучше станет если там построят, бизнес центр. жилой дом или ресторан. Для народа там по любому ничего хорошего не обломиться, а негатива будет.
22.10.2024, 12:34
Good Citizen
Good Citizen
ой какие бедняжки... не могут землю, которая 20 лет стоит бесхозной, вернуть государству. среди всего этого ужасного чиновничьего беспредела творящегося в старом-новом Казахстане
22.10.2024, 10:26
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Там явно человек с железобетонной крышей, если сам акимат не знает кто хозяин.
22.10.2024, 07:12
Beket
Beket
Начните там что-нибудь строить, владелец появится на следующий день
22.10.2024, 07:05
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