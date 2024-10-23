18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.65
524.46
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.10.2024, 16:37

Чиновники пообещали за месяц уложить дорогу в пригороде Актау

Общество 0 832 Сергей Кораблев

В прошедшие выходные жители  массива «Тимирсу» провели сход жильцов, требуя обустроить дороги и установить автобусные остановки. В акимате Мунайлинского района отчитались о сроках текущих и предстоящих работ.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В настоящее время на въезде и выезде в жилой массив «Тимирсу» проводится замена асфальтового покрытия. Спецтехника перекрыла дорогу, уверяют жители, и это ограничивает проезд. Менять данный асфальт, говорят жители, не было необходимости.

В акимате Мунайлиснкого района же заявляют, что по результатам обследования центральной автомобильной дороги протяженностью 3,4 км установлено, что она подлежит реконструкции. Был создан проект, согласно ему ведутся поэтапные работы на территории массивов «Тимирсу» и «Шагала». 

Чиновники заверили, что полная реконструкция завершится через  месяц.

Касательно дорог внутри жилого комплекса «Тимирсу» в акимате ответили, что планируется построить 8-километровую дорогу. В настоящее время проект проходит тендерные процедуры в соответствии с Законом о государственных закупках. Строительные работы начнутся после определения подрядчика.

Также госслужащие обещают построить 10 автобусных остановок. На данный момент определяются места их расположения. В ближайшее время начнутся строительные работы.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, жители  массива «Тимирсу» вышли на сход, чтобы поднять злободневный вопрос – отсутствие дорог и автобусных остановок, строительство дороги на въезде и выезде в жилой массив.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!