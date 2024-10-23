Чиновники пообещали за месяц уложить дорогу в пригороде Актау

В прошедшие выходные жители массива «Тимирсу» провели сход жильцов, требуя обустроить дороги и установить автобусные остановки. В акимате Мунайлинского района отчитались о сроках текущих и предстоящих работ.

Фото: кадр из видео

В настоящее время на въезде и выезде в жилой массив «Тимирсу» проводится замена асфальтового покрытия. Спецтехника перекрыла дорогу, уверяют жители, и это ограничивает проезд. Менять данный асфальт, говорят жители, не было необходимости.

В акимате Мунайлиснкого района же заявляют, что по результатам обследования центральной автомобильной дороги протяженностью 3,4 км установлено, что она подлежит реконструкции. Был создан проект, согласно ему ведутся поэтапные работы на территории массивов «Тимирсу» и «Шагала».

Чиновники заверили, что полная реконструкция завершится через месяц.

Касательно дорог внутри жилого комплекса «Тимирсу» в акимате ответили, что планируется построить 8-километровую дорогу. В настоящее время проект проходит тендерные процедуры в соответствии с Законом о государственных закупках. Строительные работы начнутся после определения подрядчика.

Также госслужащие обещают построить 10 автобусных остановок. На данный момент определяются места их расположения. В ближайшее время начнутся строительные работы.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, жители массива «Тимирсу» вышли на сход, чтобы поднять злободневный вопрос – отсутствие дорог и автобусных остановок, строительство дороги на въезде и выезде в жилой массив.