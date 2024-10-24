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24.10.2024, 10:04

Перекроют дорогу: в Актау вновь пройдет забег

Общество 0 2 133 Лиана Рязанцева

В Актау 26 октября временно закроют дорогу в связи с проведением очередного забега, сообщает акимат Актау.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По данным городской администрации, в Актау 26 октября с 06:00 до 14:00 часов пройдет забег «Munaily Marathon».

В связи с проведением забега будет временно закрыта дорога от 15 микрорайона до гостиницы «Актау», - сообщает акимат.

Организаторы мероприятия просят горожан проявить понимание и учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Актау прошел беговой марафон «Caspian marathon 2024» на приз заслуженного мастера спорта СССР по легкой атлетике Амина Туякова. В забеге участвовали около 2500 человек из всех уголков страны, а также из Норвегии, Турции, России, Узбекистана, Кыргызстана, Кении, Саудовской Аравии.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
motor
motor
Правильно, лучше бегать на улице, дома холодно, спасибо Акимату
24.10.2024, 09:07
motor
motor
Правильно, лучше бегать на улице, дома холодно, спасибо Акимату
24.10.2024, 09:07
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