В Актау в связи с порывами отключили подачу тепла в нескольких микрорайонах

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщило об отключении подачи тепла в нескольких микрорайонах.

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ГКП «Каспий жылу, су арнасы» информирует, что для проведения ремонтных работ в 7 микрорайоне, в районе дома №16, аварийно отключают теплосеть.

Подача тепла временно ограничена полностью во всех домах 7 микрорайона, а также в домах с 1 по 4 в 9 микрорайоне, в домах №№ 8-10, 22, 25, 28, 29, 30, детском саду и школе в 8 микрорайоне, в домах №№ 2-14, 17, 18, 19, 20, 21 в 14 микрорайоне, - сообщает ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Жители Актау массово продолжают жаловаться на отсутствие отопления в своих квартирах.

Заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов в Телеграм-чате акимата Мангистауской области сделал обращение к жителям Актау.

Уважаемые жители Актау! По всем микрорайонам теплоснабжение будет подано, по всем выявленным порывам на тепловых сетях со стороны ГКП «КЖСА» поочередно ведутся ремонтные работы.

По данным ГКП «КЖСА», сегодня проводятся ремонтные работы на тепловых сетях по следующим адресам:



- 5 микрорайон, под ограничением дома №№ 1, с 7 по 14, с 18 по 22, школа №7, «Евразия банк», детский сад;

- 22 микрорайон, под ограничением дома №№ 5, 15, 16, 17, школа № 22, 29, 30, 31, военная часть, магазин «Ерқосай»;

- 18А микрорайон, под ограничением дом № 10;

- 4 микрорайон, под ограничением дома №№ 7, 9, 10, 11, 13 , детский сад;

- 24 микрорайон, под ограничением здания КНБ, городского суда, прокуратуры, УВД, «Жас батыр»;

- 8 микрорайон, под ограничением дома с 9 по 21, школа №8, детский сад № 17;

- 11 микрорайон, под ограничением дома с 17 по 25;

- 27 микрорайон, под ограничением дома №№ 21, 22, 23, 29, 3, 31, детский сад № 51;

- 33 микрорайон, под ограничением дома №№ 30, 31, 32;

- 34 микрорайон, под ограничением дом № 12;

- 29 микрорайон, под ограничением дом № 23;

- 14 микрорайон, под ограничением дом №25;

- 7 микрорайон, под ограничением дом №16.