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24.10.2024, 14:08

В Актау в связи с порывами отключили подачу тепла в нескольких микрорайонах

Общество 0 5 578 Лиана Рязанцева

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщило об отключении подачи тепла в нескольких микрорайонах.

 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» информирует, что для проведения ремонтных работ в 7 микрорайоне, в районе дома №16, аварийно отключают теплосеть.

Подача тепла временно ограничена полностью во всех домах 7 микрорайона, а также в домах с 1 по 4 в 9 микрорайоне, в домах №№ 8-10, 22, 25, 28, 29, 30, детском саду и школе в 8 микрорайоне, в домах №№ 2-14, 17, 18, 19, 20, 21 в 14 микрорайоне, - сообщает ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Жители Актау массово продолжают жаловаться на отсутствие отопления в своих квартирах.

Заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов в Телеграм-чате акимата Мангистауской области сделал обращение к жителям Актау.

Уважаемые жители Актау! По всем микрорайонам теплоснабжение будет подано, по всем выявленным порывам на тепловых сетях со стороны ГКП «КЖСА» поочередно ведутся ремонтные работы.

По данным ГКП «КЖСА», сегодня проводятся ремонтные работы на тепловых сетях по следующим адресам:

- 5 микрорайон, под ограничением дома №№ 1, с 7 по 14, с 18 по 22, школа №7, «Евразия банк», детский сад;
-  22 микрорайон, под ограничением дома №№ 5, 15, 16, 17, школа № 22, 29, 30, 31, военная часть, магазин «Ерқосай»;
-  18А микрорайон, под ограничением дом № 10;

- 4 микрорайон, под ограничением дома №№ 7, 9, 10, 11, 13 , детский сад;
- 24 микрорайон, под ограничением здания КНБ, городского суда, прокуратуры, УВД,  «Жас батыр»;

- 8 микрорайон, под ограничением дома с 9 по 21, школа №8, детский сад № 17;
- 11 микрорайон, под ограничением дома с 17 по 25;

- 27 микрорайон, под ограничением дома №№ 21, 22, 23, 29, 3, 31, детский сад № 51;

- 33 микрорайон, под ограничением дома №№ 30, 31, 32;
-  34 микрорайон, под ограничением дом № 12;
- 29 микрорайон, под ограничением дом № 23;
- 14 микрорайон, под ограничением дом №25;
- 7 микрорайон, под ограничением дом №16.

Также со стороны обслуживающих организаций ведутся наладочные работы тепловых узлов, в случае необходимости они свяжутся с нами. Для полного восстановления циркуляции на тепловых сетях необходимо немного времени, ориентировочно до конца месяца. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим отнестись с пониманием, - написал Ислам Усенов в Телеграм-чате акимата.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Короче все бздит и чахнет.вода черная водомеры засоряется гниют от болотной воды отопление Акиму в хату .что делали 7 месяцев опять лопается все кругом .во втуалете воды нет неделю залепить не могут.исчезли спецы,уехали.ура как вы любите орать Жана Казахстан.
25.10.2024, 07:44
Альфарий
Альфарий
14 мкр 3 дом.не в списке, а отопления как не было так и нет
24.10.2024, 11:49
babe
babe
Это еще зима не началась . Страшно подумать , что нас ждет впереди.
24.10.2024, 10:46
karabalkin
karabalkin
2 микрорайона в списках нет, а отопления как не было, так похоже и не предвидится.
24.10.2024, 09:56
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