Салюта не будет: какие мероприятия пройдут в Актау в честь Дня Республики

Редакция Lada.kz обратилась в городской акимат с запросом о мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики. Как выяснилось, их оказалось немного.

фото из архива Lada.kz

Согласно полученному списку мероприятий, жителей Актау не ожидают грандиозные концерты или масштабные праздники. Тем не менее, городские власти планируют провести несколько локальных событий, направленных на поддержку культуры и общественной жизни города.

Так, 25 октября в Актау пройдет открытый турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек. Мероприятие пройдет в 7А микрорайоне, в здании №3, начало в 9 утра.

Далее, в 10 утра, на площадке «BS Arena» в 40 микрорайоне пройдет спортивное мероприятие для молодежи.

В 15.00 часов этого же дня пройдут интеллектуальные конкурсы «Quiz Aktau» среди студентов высших и средних специальных учебных заведений в областной библиотеке им. К. Сыдиыкова.

На этом все праздничные мероприятия в этот день завершатся.

На следующий день, 26 октября, жителей города ждет гала-концерт «ПАТРИОТ БОЛ», который состоится на площади амфитеатра в 18 часов.

Ранее заместитель начальника управления культуры, развития языков и архивов Мангистауской области Гульзайда Толеугалиева на брифинге, прошедшем в Центре общественных коммуникаций, сообщила, что ко Дню Республики в регионе проведут более 100 мероприятий.

По ее словам, мероприятия начались с Международного фестиваля танца «Би Канатында», который прошел 19–20 октября. 24 октября в Доме Дружбы пройдет праздничное мероприятие с участием акима области. Кроме того, в КДК им. Абая пройдет праздничный концерт.

По случаю Дня Республики в областях, городах, районах и селах проводятся торжественные собрания, концерты, образовательные мероприятия, книжные выставки, исторические уроки. Все мероприятия организованы согласно концепции празднования Дня Республики, - рассказала Гульзаида Толеугалиева.

Журналисты редакции решили выяснить, как будут отмечать День Республики в других городах Казахстана. К примеру, в Астане запланирован запуск праздничного салюта, организованного за счёт спонсорских средств. А также 25 октября на центральной площади и в столичном парке пройдут праздничные концертные программы с участием звезд казахстанской эстрады и танцевальных ансамблей, а также национальные игры, такие как гір көтеру, асық ату и қол күрес.

Шоу дронов порадует алматинцев в рамках празднования Дня Республики.

Напомним, в Актауском городском акимате рассказали, будет ли проезд в общественном транспорте бесплатным для населения в честь праздника - Дня Республики Казахстан.