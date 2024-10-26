Приходится стоять и мерзнуть: жители Актау не могут дождаться строительства автобусной остановки

Местные жители обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на отсутствие автобусной остановки напротив городского суда №1 в 24 микрорайоне. Комментарий предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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У «кармашка» установлен дорожный знак «Автобусная остановка», но само место ожидания общественного транспорта не оборудовано.

Также она имеется на карте 2ГИС и именуется «Прокуратура».

Ожидающим транспорт пассажирам приходится стоять на холодном ветру и мерзнуть.

Оборудуют ли остановку, корреспондент Lada.kz узнал в Актауском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Как было установлено, этот участок был выдан частному предпринимателю еще в 2020-2021 годах под строительство мобильного павильона с автобусной остановкой. Однако бизнесмен по неизвестным причинам так и не начал возведение объекта.

Теперь же чиновники планируют запросить средства из бюджета в следующем году на установку по городу автобусных остановок, вышеназванный участок будет включен в список.