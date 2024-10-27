Черные дыры в «Звездном небе»: инсталляцию раскритиковали жители Актау

Этим летом чиновники «зажгли» инсталляцию декоративного освещения «Звездное небо» в 12 микрорайоне, однако многие элементы уже вышли из строя.

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Информацию о том, что светодиодные лампочки полностью подключили этим летом, подтвердили в Актауском городском отделе ЖКХ. На данный момент некоторые уже не горят.

Чиновники сообщили, что дали поручение подрядной организации, занимающейся декоративным освещением. Подрядчики заказали светодиоды. Как только они прибудут в город, их заменят. Вопрос находится на контроле ЖКХ.

Напомним, установкой инсталляции декоративного освещения «Звездное небо» занималась компания ТОО «Clover Media Group».

Согласно сметному расчету, стоимость материалов объекта «Звездное небо» обошлась более чем в 16 миллионов тенге.

Позже акимат расторг контракт с TOO «Clover Media Group».