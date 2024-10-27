Прямо над люком: строительство мобильного павильона приостановили в Актау

Жалобу жителей 32А микрорайона по поводу строительства перед стадионом университета имени Ш. Есенова магазина прокомментировали в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.

Фото жителей 32А микрорайона

Как оказалось, у частного предпринимателя оформлены все разрешительные документы на установку и эксплуатацию торгового мобильного павильона с обустройством автобусной остановки. Однако эскизный проект не был согласован.

Строительные работы не ведутся. На участке в настоящее время стоит только забор, рассказали жители 32А микрорайона.

Если начнутся строительно-монтажные работы без согласования эскизного проекта, то отдел направит письмо соответствующим органам для принятия мер, - сообщили чиновники.

Напомним, на прошлой неделе против строительства мобильного павильона перед стадионом университета имени Есенова выступили жители 32А микрорайона.