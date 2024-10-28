В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа

В Актюбинскую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области направили дополнительные поставки сжиженного газа. Об этом сообщили в министерстве энергетики Республики Казахстан.

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В связи с дефицитом «голубого» топлива на западе Казахстана министерство приняло решение о поставке дополнительного объема сжиженного газа в Мангистаускую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области.

В Актюбинскую область 24 октября из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн. В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов «Тенгизшевройл» 180 тонн. В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн, - пояснили в ведомстве.

Напомним, проблема с «голубым» топливом в очередной раз коснулась местных автовладельцев. Как оказалось, в октябре произошел перерыв в поставках газа с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), и в регион было доставлено всего 17 тысяч тонн. Это вызвало временные очереди на некоторых автогазозаправочных станциях (АГЗС).