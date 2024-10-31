В 9 микрорайоне Актау 31 октября отключат электроэнергию

В нескольких жилых домах 9 микрорайона с раннего утра 31 октября отключат электроэнергию. Об этом сообщили в ГКП «Актауское управление электрических сетей» (АУЭС).

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Работники коммунального предприятия «АУЭС» будут проводить плановые работы.

В связи с проведением плановых работ в 9 микрорайоне с 09:30 до 13:30 часов планируется отключение электроэнергии. Под ограничением жилые дома №22, 25, 29, 30, - сказано в сообщении.

Ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что 31 октября в семи микрорайонах Актау отключат отопление. Подробнее по ссылке.