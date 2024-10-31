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31.10.2024, 09:31

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 31 октября в Актау

Общество 0 2 594 Лиана Рязанцева

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о том, в каких микрорайонах отопление еще не подключено из-за порывов.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 31 октября, планируется отключение электроэнергии в 9 микрорайоне.

С 09:00 до 13:30 планируется отключение электроэнергии в домах №№ 22, 25, 29, 30.

Водоснабжение

Сегодня, 31 октября, в Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой и технической воды в 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 микрорайонах.

Напомним, вчера, 30 октября, в связи со срочными ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-3 отключали питьевую воду на левый выход верхней зоны (9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 16, 17, 23, 24 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов) областного центра с 17:30 до 24:00 часов.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в связи с ремонтными работами по замене запорной арматуры в 16 микрорайоне, рядом с домом №38, теплосеть будет отключена 31 октября с 09:00 до 19:00 часов.

Под ограничение попали:

  • 16 микрорайон, дома №33/3, 33/7, 38, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 49, 50, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 63/1, 63/2, 64, 67, 68, 69, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 86/1, 89, 90, 91, 92, 93;
  • 17 микрорайон, кроме домов №1, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 18, 18/2, 18/3;
  • 18 микрорайон полностью;
  • 18А микрорайон полностью;
  • 19 микрорайон, дома №5, 13, 15;
  • 20 микрорайон, дома №5, 7, 8, 16, 17, 18, 19;
  • 20А микрорайон, дом №21.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам: 

- 2 микрорайон, дом № 69;

- 3 микрорайон, дома №№ 63, 151;

- 5 микрорайон, дома №№ 31, 41;

- 11 микрорайон, дом № 27;

- 14 микрорайон, дома №№ 3, 6;

- 17 микрорайон, дом № 5;

- 19 микрорайон, дома №№ 17/2;

- 22 микрорайон, дом № 22;

-  26 микрорайон, дом № 26;

- 27 микрорайон, дома №№ 33, 37, 44, 47;

- 28 микрорайон, дома №№ 4, 12, 17;

- 29 микрорайон, дома №№ 4, 7, 16;

- 32Б микрорайон, дом № 2.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

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