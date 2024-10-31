Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 31 октября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о том, в каких микрорайонах отопление еще не подключено из-за порывов.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 31 октября, планируется отключение электроэнергии в 9 микрорайоне.
С 09:00 до 13:30 планируется отключение электроэнергии в домах №№ 22, 25, 29, 30.
Водоснабжение
Сегодня, 31 октября, в Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой и технической воды в 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 микрорайонах.
Напомним, вчера, 30 октября, в связи со срочными ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-3 отключали питьевую воду на левый выход верхней зоны (9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 16, 17, 23, 24 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов) областного центра с 17:30 до 24:00 часов.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в связи с ремонтными работами по замене запорной арматуры в 16 микрорайоне, рядом с домом №38, теплосеть будет отключена 31 октября с 09:00 до 19:00 часов.
Под ограничение попали:
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:
- 2 микрорайон, дом № 69;
- 3 микрорайон, дома №№ 63, 151;
- 5 микрорайон, дома №№ 31, 41;
- 11 микрорайон, дом № 27;
- 14 микрорайон, дома №№ 3, 6;
- 17 микрорайон, дом № 5;
- 19 микрорайон, дома №№ 17/2;
- 22 микрорайон, дом № 22;
- 26 микрорайон, дом № 26;
- 27 микрорайон, дома №№ 33, 37, 44, 47;
- 28 микрорайон, дома №№ 4, 12, 17;
- 29 микрорайон, дома №№ 4, 7, 16;
- 32Б микрорайон, дом № 2.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.
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