Акимат Актау: Новую детскую площадку в кратчайшие сроки приведут в порядок

Фото жителей Актау

В отделе жилищно-коммунального хозяйства Актау сообщили, что по указанному адресу будет выдано соответствующее поручение подрядной организации для приведения детской спортивной площадки в порядок.

В кратчайшие сроки детскую спортивную площадку приведут в порядок. В текущем году по городу планируется постройка новых 50 спортивных площадок. На данный момент подрядной организацией проводятся соответствующие монтажные работы, - сообщили в отделе ЖКХ.

Дополнительно в отделе ЖКХ сообщили, что около дома №150 в 3 микрорайоне также построена новая спортивная площадка, где качественно установлены воркаут элементы.

Напомним, жители 3 микрорайона сообщили, что неделю назад во дворе дома №148 появилась новая детская площадка со спортивным инвентарем, но радость от её установки была недолгой. Уже вскоре после открытия стало очевидно, что площадка небезопасна для детей: многие тренажеры плохо закреплены, а некоторые конструкции шатаются при малейшем прикосновении.