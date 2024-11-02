Докатились: в больницы Актау воду доставляют водовозом

Подача воды в детской инфекционной больнице и перинатальном центре временно приостановлена в связи с ремонтными работами на трубопроводе.

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В Мангистауской областной многопрофильной детской больнице сообщили, что в связи с неисправностью на водопроводе, подающем питьевую воду в инфекционную больницу и несколько других учреждений в 1А микрорайоне (медгородок – прим. автора), подача воды временно прекращена также и в инфекционное детское отделение. Однако в больницу организована доставка воды водовозом. Медицинский персонал самостоятельно переносит воду в отделение, родители по своей инициативе также оказывают помощь. Ответственные службы работают над устранением неисправности на водопроводе. Родителей просят проявить терпение и понимание.

В перинатальном центре в 26 микрорайоне также нет воды из-за ремонтных работ на трубах.

Когда будет восстановлена подача воды, пока неизвестно. Корреспондент Lada.kz ожидает комментарий от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Напомним, в детской инфекционной больнице в 1 микрорайоне уже два дня нет холодной воды. Здесь лежат больные дети с диареей, рвотой. Подобная ситуация сложилась в перинатальном центре в 26 микрорайоне. В медучреждении третий день нет холодной воды, а горячая вода из крана – черная.