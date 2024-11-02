Пациенты роддома и детской инфекционки в Актау жалуются на отсутствие воды

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В детской инфекционной больнице в 1 микрорайоне, заявляют пациенты, уже два дня нет холодной воды. Здесь лежат больные дети с диареей, рвотой.

Скопилось столько грязных вещей, что просто невозможно. Даже питьевой воды нет, чтобы попить чай. Санитарки вынуждены приносить воду в пятилитровых бутылках, - говорит автор видео.

Подобная ситуация сложилась в перинатальном центре в 26 микрорайоне. Здесь третий день нет холодной воды, а горячая вода из крана – черная.

Я родила 27 октября с осложнением, мне как и другим женщинам необходимо проводить гигиенические процедуры. Элементарно руки нельзя помыть после посещения уборной. Самим приходится покупать воду в магазине и тащить в туалет. А как быть тем, кто после операции с новорожденным ребенком?, - возмущается пациент.

В областном управлении здравоохранения и областной больнице пообещали предоставить комментарии.