Жители Актау перекрыли дорогу: на место прибыл СОБР

Несколько десятков жильцов ЖК «Акбулак» вышли на проезжую часть. Это послужило причиной прибытия к месту событий полиции и бойцов Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Фото: кадр из видео

В редакцию Lada.kz прислали видео, на кадрах которого жильцы ЖК сегодня вечером, 2 ноября, перегородили проезд транспорта на дороге в 35 микрорайоне.

С собравшимися людьми ведут переговоры стражи порядка. Также прибыли бойцы СОБР.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что сотрудники направлены на охрану общественного порядка. Комментарий по этому поводу должен предоставить акимат.

Стоит отметить, что отопительный сезон в областном центре стартовал сложно. Изначально власти заявляли, что он начнется с 15 октября. Однако тепло пришло не во все микрорайоны, кроме того, было выявлено множество порывов. Это послужило причиной массовых недовольств среди населения: люди выражали его как в социальных сетях, так и выходили на улицы.

Например, жильцы ЖК «Шанырак» в 32В микрорайоне вышли на пикет и перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды и отопления.

Буквально вчера, 29 октября, жалобы на холод в квартирах поступали в редакцию Lada.kz от жителей 18 дома в 16 микрорайоне.

Тем же вечером 29 октября жильцы дома №32 в 33 микрорайоне 29 октября вышли на улицу, выразив недовольство отсутствием отопления и воды в квартирах. Причины назвали в пресс-службе Актауского городского акимата.

На тему подготовленности властей к отопительному сезону рассуждал корреспондент Lada.kz. Авторский материал по ссылке.