Рейсы задерживаются в аэропорту Актау

Информацию о задержке нескольких рейсов подтвердили в Международном аэропорту Актау.

Фото с сайта cdn.jetphotos.com

Судя по онлайн-табло задерживается вылет в Баку, Астану и Атырау, а также рейс из Астаны.

В Международном аэропорту Актау сообщили, что задержка полетов связана с погодными условиями – туманом в ночь на 3 ноября.

Прилеты и вылеты постепенно возобновляются, - заверили в аэропорту.

Напомним, в конце сентября из-за погодных условий в воздушной гавани произошла аналогичная задержка рейсов.