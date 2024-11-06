Департамент социальной защиты в Мангистау недоступен для посещения инвалидов-колясочников

Инвалид-колясочник не смог попасть в здание департамента социальной защиты населения по Мангистауской области из-за неисправности подъемника. Государственные услуги мужчина получал на улице. Инцидент прокомментировали в ведомстве.

Фото: кадры из видео

О ситуации мужчина рассказал в местном Instagram-паблике «911.aktau», приложив видео с места событий.

Что за отношение к гражданам с ограниченными возможностями в областном департаменте труда и соцзащиты? Пандуса нет, подъемник, который есть, но никто из сотрудников не знает, работает он или нет. На кнопку вызова никто не откликается, работает она или нет, неизвестно! На улице холодно, ни до кого не достучаться, чтобы хоть как-то попасть в департамент. Более 10 минут ждал, чтобы попросить прохожих позвать представителей. Вышли, забрали документы и даже не поинтересовались, хочу ли я попасть в помещение. Забрали все документы и оставили ждать на улице еще более чем на 20 минут! В данный департамент приходят люди на инвалидных колясках, с костылями, с тросточками, люди с ДЦП, лестница металлическая. Завтра снег с дождем, к примеру, и как подниматься по голому металлу с налипшим снегом на обуви?, - возмутился автор видео.

К слову, у здания госоргана не было и пандуса. Мужчина попросил компетентные органы отреагировать на ситуацию.

В департаменте комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Мангистауской области прокомментировали инцидент.

В соответствии с пунктом 4.3.2.20 СП РК 3.06-101-2012 при отсутствии возможности установления пандуса его следует заменить подъемным устройством, который имеется в наличии, в рабочем состоянии. Что касается ожидания услугополучателя, то по данному вопросу разъясняем, что он обратился за коррекцией индивидуальной программы реабилитации (далее – ИПР). Сотрудниками медико-социальной экспертизы были оперативно внесены необходимые изменения в ИПР и выданы услугополучателю на руки. К сожалению, на момент обращения услугополучателя в департамент кнопка вызова работника была повреждена, в связи с чем департамент приносит извинения данному услугополучателю и принимает меры для установления кнопки вызова, исключающие возможность ее повреждения посторонними лицами. Кроме того, за два года эксплуатации данного подъемника жалоб на его работу не поступало, - пояснили в ведомстве.

Там же высказались и по поводу отсутствия пандуса. Как выяснилось, оборудовать его невозможно из-за архитектурных особенностей здания, в котором работают сотрудники департамента.

Для обеспечения лиц с ограниченными возможностями отсутствие пандуса объясняется архитектурными особенностями здания, в котором размещен департамент, так как в соответствии с п. 4.3.2.20 СП РК 3.06-101-2012 для возведения пандуса необходима большая территория, которой при входе в департамент не имеется, - заключили в ведомстве.

Ранее в регионе инвалид-колясочник отсудила один миллион тенге за падение с пандуса, оборудованного в здании управления государственных доходов в Жанаозене. Женщина получила телесные повреждения средней степени тяжести.

Кроме того, в рамках проекта «Белое и Черное» корреспонденты Lada.kz проверили состояние пандусов и тротуаров, совершив прогулку с детской коляской по Актау. Видео по ссылке.