Аким Актау поручил подготовить спецтехнику для уборки дорог в период непогоды

Аким Актау Абилкаир Байпаков проинспектировал деятельность компании, ответственной за содержание дорог, сообщает пресс-служба акимата города.
Руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан рассказал, что в работах по содержанию дорог в городе задействованы 133 работника подрядной организации, а также порядка 30 единиц специальной техники и 12 мотопомп. Также он отметил, что запас инертных материалов, необходимых для посыпки дорог в период осадков, является достаточным.
Во время осадков в первую очередь проводится посыпка песчано-соляной смесью опасных участков дорог, таких как спуски и подъемы. Запасы инертных материалов, предназначенных для обработки дорог в непогоду, достаточны. Также предложено привлечь дополнительную технику от других коммунальных предприятий и учреждений для более оперативной координации работы в условиях сильных осадков, - сказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.
Аким города поручил ответственной подрядной организации подготовить спецтехнику, которая будет проводить посыпку инертных материалов на дорогах в период осадков.
Безопасность на автодорогах важна, поэтому специалисты должны постоянно отслеживать прогноз погоды. Поручаю обеспечить подготовку спецтехники для разбрасывания инертных материалов на дорогах в период осадков. Также следует предусмотреть возможность привлечения дополнительной спецтехники от других коммунальных предприятий в случае сильных дождей. На заседании комиссии необходимо вынести этот вопрос на обсуждение, - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.
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