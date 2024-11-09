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09.11.2024, 11:21

Опреснительную установку запустят в ближайшие дни на заводе в Актау

Общество 0 3 415 Сергей Кораблев

В ближайшие дни планируется запуск первой из трех опреснительных установок на заводе «Каспий», сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

Модернизация завода проводится уже три года. В настоящее время все строительные работы завершены. На сегодня подрядная организация ведет пусконаладочные работы и подготовку к запуску опреснительных установок.

В соответствии с технологией, после запуска установок подготовка воды займет около 10 дней, включая работы по обеззараживанию. В соответствии с утвержденным планом 20 ноября город получит первые 5000 кубометров воды, а до конца месяца планируется завод планирует произвести дополнительно еще 10 000 кубических метров, - сообщил директор ТОО «Опреснительный завод Каспий» Серик Гусман.

Генеральным подрядчиком является ТОО «Каспиан Констракторс Траст».

Напомним, в прошлом году глава региона Нурлан Ногаев посетил опреснительный завод «Каспий», где ознакомился с проводимой работой по увеличению мощности объекта и дал ряд конкретных поручений.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Вы господа чиновники сначала запустите установку в срок, а потом уже начинайте бахвалиться.
09.11.2024, 11:04
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Питьевая вода из крана, чистая, с нормальным давлением не по часам ?, - нет... очередная лапша на уши.
09.11.2024, 10:07
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