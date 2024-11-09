Опреснительную установку запустят в ближайшие дни на заводе в Актау

В ближайшие дни планируется запуск первой из трех опреснительных установок на заводе «Каспий», сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото пресс-службы акимата Актау

Модернизация завода проводится уже три года. В настоящее время все строительные работы завершены. На сегодня подрядная организация ведет пусконаладочные работы и подготовку к запуску опреснительных установок.

В соответствии с технологией, после запуска установок подготовка воды займет около 10 дней, включая работы по обеззараживанию. В соответствии с утвержденным планом 20 ноября город получит первые 5000 кубометров воды, а до конца месяца планируется завод планирует произвести дополнительно еще 10 000 кубических метров, - сообщил директор ТОО «Опреснительный завод Каспий» Серик Гусман.

Генеральным подрядчиком является ТОО «Каспиан Констракторс Траст».

Напомним, в прошлом году глава региона Нурлан Ногаев посетил опреснительный завод «Каспий», где ознакомился с проводимой работой по увеличению мощности объекта и дал ряд конкретных поручений.