Какой проект урегулирует вопрос нехватки воды в Актау?

Власти отчитались о строительстве водопровода от месторождения Куйылыс до опреснительного завода «Каспий».

Фото предоставила пресс-служба акимата города

Строительством водопровода протяженностью 47 километров и диаметром 900 миллиметров занимается подрядная компания - ТОО «Алъянс ЛТД», сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

В строительных работах задействовано 15 единиц спецтехники и 32 сотрудника. Данный проект будет способствовать урегулированию вопроса нехватки питьевой воды в городе, уверяют чиновники.

Работы ведутся интенсивно. По их завершении на данном участке будем запускать воду для заполнения труб, - отметил руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Анвар Туляков.

Напомним, в ближайшие дни планируется запуск первой из трех опреснительных установок на заводе «Каспий».