Куда исчезли шахматы с набережной Актау

Горожан заинтересовало, куда пропали столики и шахматные комплекты с набережной 14 микрорайона. Какая судьба ожидает зону интеллектуального досуга, рассказал организатор игр Роман Уразимбетов.

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Еще только вчера местные жители играли в шахматы на набережной 14 микрорайона. Сегодня же, 10 ноября, их не стало, как и столов, так и рядом располагающихся скамеек.

Обычно в ноябре, по словам Романа Уразимбетова, проводится турнир, посвященный закрытию сезона и на зимний период комплекты увозят на базу. В связи с непогодой соревнования планируется провести в ближайшее время в закрытом помещении спортивного комплекса.



В связи с реконструкцией набережной, говорит организатор игр, данной шахматной точки уже не будет. Чиновники пообещали, что внесут ее в новый проект.

Напомним, вчера, 9 ноября, в зоне для игры в шахматы дворники подметали листву. Среди мусора жители обнаружили шахматные фигуры. В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали инцидент.